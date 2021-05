Les rassemblements de masse à Sanaa et dans les gouvernorats de Dhamar et d’Al-Hudaydah ont été estimés à des millions de personnes en solidarité avec le peuple palestinien. Le membre du Conseil politique suprême du Yémen, Mohammad Ali Al-Houthi, a confirmé « un soutien financier aux Palestiniens » a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Et de poursuivre : »l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont vendu la cause palestinienne au nom du deal du siècle », indiquant qu' »au Yémen, tous sont prêts à soutenir la Palestiniens financièrement, et un comité a été formé pour réaliser cette aide ».

Al-Houthi a déclaré lors d’un rassemblement de soutien à la Palestine à Sanaa: « nous disons aux pays d’agression que vous avez vendu la cause palestinienne au nom du deal du siècle », ajoutant, »Nous disons aux pays d’agression , utilisez vos avions et vos armes pour libérer la Palestine, et nous serons là pour vous soutenir. »

Il a également indiqué: « Nous disons aux pays d’agression si vous voulez que nous vous soutenions dans la libération de la Palestine, sachez que nous sommes prêts », notant que « la bataille avec l’ennemi n’est pas seulement militaire, mais aussi politique , alors quel est votre rôle à cet égard? »

Al-Houthi a affirmé que « nos médias doivent se mobiliser pour éveiller les peuples et dévoiler la vérité , or, certains médias du Golfe sont déroutants et décevants », ajoutant que » ce qui se passe actuellement en Palestine a pratiquement saboté le deal du siècle. »

Et de conclure: « Nous voyons dans la question palestinienne, la question de l’unité arabe et islamique », indiquant qu’ « al-Qods est plus proche que Sanaa ô Saoudiens et Emiratis ».

Barakeh: Le temps où nous luttions seuls est révolu

Pour sa part, le représentant du Mouvement du Jihad islamique au Yémen, Ahmad Abdel Rahman Barakeh, a affirmé que « nous vivons l’épopée de la libération », notant que « la bataille d’aujourd’hui dans toute la Palestine est un prélude à la dernière épopée entre nous et l’occupant usurpateur. »

M.Barakeha a noté: « Le temps où notre unité était frappée et où le caractère sacré d’al-Qods était violé, est révolu », soulignant que « ce que la résistance réalise à Gaza n’a pas été réalisé par les États et les régimes ».

Il a conclu en affirmant que « la Palestine est présente dans la bataille de l’épée d’al-Qods, et cette bataille est une manœuvre pour la bataille finale », notant que « les bombardements de l’ennemi reflètent l’ampleur de l’échec qu’il a subi à la suite du bombardement de leur prétendue capitale. »

« Le peuple du Yémen est le prolongement de la Palestine et d’al-Aqsa »

En outre, le représentant du Hamas au Yémen, Moaz Abou Shamala, a déclaré: « al-Qods restera au cœur de chaque arabe et musulman libre », ajoutant que « les peuples yéménite et palestinien partagent la même préoccupation et même cause , leur esprit est celui de la foi. »

Lors des rassemblements de soutien à la Palestine au Yémen, Abou Shamala a souligné ce lundi, que « vos frères dans les Brigades Al-Qassam et les factions de la résistance ont préparé tout ce qui est nécessaire pour se défendre alors ayez confiance en Dieu, car aujourd’hui l’ennemi israélien goûtent un zest de la colère de la nation. »

Abou Shamala a ajouté que « les foules yéménites assurent à l’ennemi israélien que notre nation le poursuivra jusqu’à ce qu’il soit éradiqué. »

Pour sa part, le représentant du Front populaire pour la libération de la Palestine au Yémen, Khaled Khalifa, a affirmé: « Nous saluons la fermeté de notre peuple à al-Qods, à Gaza, en Cisjordanie et dans les territoires occupés de 1948″, ajoutant que » nous remercions les dirigeants yéménites, notamment M. Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, pour ses positions de soutien à la Palestine et à al-Qods. »

M.Khalifa a conclu que « le peuple yéménite a offert un soutien inconditionnel au peuple palestinien malgré l’agression et le siège », ajoutant: « Nous saluons les hommes yéménites de l’armée et des comités populaires qui écrivent les plus belles épopées et exploits ».

Communiqué de la marche de Sanaa: Les peuples de la région observent la victoire d’Al-Aqsa et de Gaza

Lundi, la capitale yéménite, Sanaa, et les gouvernorats de Dhamar et Hodeidah, ont été témoins de millions de rassemblements en solidarité avec le peuple palestinien , condamnant les agressions israéliennes contre Gaza et le quartier de Sheikh Jarrah.

La communiqué de la Marche de Sanaa en soutien à la Palestine a fait l’éloge de la bataille de l’épée d’al-Qods, la considérant comme « la bataille de la nation entière, et tous les musulmans sont appelés à mener la bataille par tous les moyens possibles ».

Le communiqué a adressé « aux factions de la résistance à Gaza le plus grand salut et respect pour leur courage, leur position historique en faveur d’al-Qods et d’Al-Aqsa », notant que « le soulévement flamboyant de la Cisjordanie et des territoires occupés est une preuve sur le terrain de la sincère volonté palestinienne de libérer la Plestinne occupée et de lutter totalement l’entité sioniste. »

Le communiqué a également estimé que » le contrôle de l’ennemi sur al-Qods et Al-Aqsa est révolu et le prix à payer pour poursuivre ses attaques sera élevé « , notant que » les crimes sauvages perpetrés contre les habitants de Gaza, de Cisjordanie et des territoires de 1948 par l’entité sionsite, se traduira par une colère balistique dévastatrice . »

Le communiqué de la Marche a affirmé que « les peuples de la région sont désireux de faire de la bataille de l’épée d’al-Qods l’inauguration de l’ère de la libération de toute la Palestine ».

Et de conclure : »le retentissement des missiles de la résistance à Tel-Aviv et dans les territoires occupés , la paralysie de l’entité sioniste sont l’un des précurseurs de l’accomplissement de la promesse de l’au-delà, et la nation doit se préparer à cela « , ajoutant » malgré l’agression et le siège qui nous sont imposés, nous n’épargnerons aucun effort pour soutenir la Palestine, son peuple et ses valeurs sacrées. «

Source: Traduit d'AlMayadeen