Le porte-parole des Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, Abou Obaida, a affirmé dans sa première déclaration après l’annonce d’un cessez-le-feu, que « nous avions préparé une frappe qui couvre toute la Palestine de Haïfa à Ramon, mais nous avons répondu positivement au cessez-le-feu pour surveiller le comportement de l’ennemi jusqu’à 2 heures du matin de vendredi, nous avons suspendu cette frappe de missiles que nous avions préparée pour l’ennemi ».

Abou Obaida a ajouté dans un communiqué retransmis en direct par divers médias palestiniens et arabes: » Larésistance palestinienne a mené la bataille de l’épée d’al-Qods pour défendre la voie de notre prophète (P) et le première qibla des musulmans, une bataille qui n’est que le prélude à la disparition de l’entité. Nous avons mené cette bataille au nom de toute une nation qui assiste à l’ humiliation d’al-Qods par la crasse de l’humanité. »

Abou Obaida a ajouté: « La direction de l’occupation est confrontée à un véritable test et la d frappe de missiles est toujours sur la table jusqu’à 2 heures du matin », soulignant que « nous avons pu, avec l’aide de Dieu, humilier l’ennemi et son armée, dont la direction se vantait d’avoir tué des enfants et détruit des tours résidentielles. »

Et de conclure: « La résistance a combattu pour la défense d’al-Qods Jérusalem avec honneur, volonté et fierté, au nom de toute une nation. »

Source: Traduit à partir de PalToday