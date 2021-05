Le ministère des Affaires étrangères palestinien de Ramallah a condamné l’attaque perpétrée par des colons israéliens contre des religieux chrétiens dans la ville sainte d’al-Qods, la semaine passée.

« L’attaque ne peut être séparée de la guerre ouverte menée par les autorités de l’occupation israélienne contre les sacro-saint s chrétiens et musulmans dans une tentative effrénée de substituer la caractère politique du conflit en religieux », a dénoncé le ministère dans un communiqué.

Trois juifs orthodoxes ont coupé la route à deux 2 religieux appartenant à l’Eglise des Arméniens orthodoxes alors qu’ils se rendaient vers l’église de la Rédemption pour y effectuer les prières de minuit. Ils les ont battus leur assennant des coups de poing et de pieds, sans aucune raison, seulement parce qu’ils portaient des vêtements différents, selon la chaine de télévision israélienne Canal12.

Depuis le dimanche 23 mai, deux jours après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu décrété pour mettre fin à 11 jours d’escalade militaire entre les factions de la résistance palestinienne et l’entité sioniste, les forces d’occupation israélienne mènent une campagne d’arrestation massive dans les territoires de 1948 et en Cisjordanie occupée.

Elles arrêtent les Palestiniens qui ont participé aux sit-in et manifestations pour dénoncer les répressions policières des fidèles palestiniens qui se rendaient dans la mosquée al-Aqsa pendant le mois de Ramadan, et les décisions d’expulsion prise par la Tribunal de Jérusalem à l’encontre des habitants palestiniens du quartier de Cheikh Jarrah, situé aux confins avec l’esplanade des Mosquées.

Elles ont arrêté des centaines de jeunes palestiniens dont des adolescents. 500 palestiniens sont concernés par la campagne d’arrestation.

Selon le site d’informations palestinien Pal Today, des arrestations ont eu lieu ces dernières 24 heures dans les villes de Naplouse, Jénine, Qalqilia, Ramallah, al-Khalil (Hébron) dans la ville d’al-Qods et dans plusieurs autres régions de la Cisjordanie occupée.

En même sont perpétrées des opérations de liquidation qui sont devenues de plus en plus fréquentes depuis le cessez-le-feu.

Dans le quartier Oum al-Charayet, à al-Bireh, non loin de Ramallah, les forces d’occupation israéliennes ont tué à l’aube de ce mardi 25 mai le jeune palestinien Ahmad Jamil al-Fahed alors qu’il était sur sa moto. Selon sa famille, il nétait pas recherché. Les militaires israéliens on tiré sur lui à bout portant et l’on laissé saigner jusqu’à son décès.

Source: Médias