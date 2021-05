Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a averti cette semaine les dirigeants israéliens que la poursuite des expulsions de familles palestiniennes à l’Est de Jérusalem Al-Qods occupée pourrait provoquer un regain de « tension, de conflit et de guerre ».

Antony Blinken a transmis le message en personne lors de sa visite dans la région, a-t-il déclaré au site d’information Axios dans une interview téléphonique jeudi 27 mai, alors qu’il était de retour aux États-Unis.

« Nous avons fait part des inquiétudes que nous avons face à des actions qui pourraient susciter des tensions, des conflits et la guerre, et saper encore plus les perspectives difficiles de deux États », a déclaré le chef de la diplomatie de l’administration Biden.

Il a indiqué avoir évoqué avec les responsables israéliens « les expulsions de Palestiniens de leurs maisons où ils vivent depuis des générations, les démolitions de logements, et bien sûr tout ce qui s’est passé sur et autour de l’esplanade des Mosquées », où la police d’occupation israélienne a affronté des fidèles palestiniens avant et après le cessez-le-feu de jeudi dernier.

La Cour suprême a notifié mercredi au procureur général Avichai Mandelblit qu’il avait jusqu’au 8 juin pour soumettre un avis juridique concernant les appels de quatre familles palestiniennes – plus de 70 personnes – contre leur expulsion imminente du quartier de Cheikh Jarrah.

Source: Avec AFP