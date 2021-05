Le commandant de l’armée de l’air des Gardiens de la révolution, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, a estimé que « les États-Unis s’effondreront avec la disparition d’Israël « .

Il a souligné que « les victoires et les défaites successives de l’arrogance mondiale et du sionisme ne se limitent pas aux territoires palestiniens occupés, au Liban, à la Syrie, à l’Iran, à l’Irak et au Yémen ».

« La guerre de 11 jours (contre Gaza) et la résistance féroce des Palestiniens en dit beaucoup », soulignant que « la force de la résistance doit être pris au sérieux ».

Pour sa part, le commandant des Gardiens de la révolution en Iran, le général Hossein Salami, a exprimé sa conviction que Washington poursuivra la même stratégie pendant la présidence de Biden.

« L’objectif de Washington de contrôler la richesse du monde islamique est constant, mais se fera avec de nouvelles méthodes », a-t-il expliqué.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen