Le chef du mouvement Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a affirmé que « dans les prochains jours, de sérieux dialogues se tiendront au Caire pour unifier la position palestinienne ».

Le chef du mouvement Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a souligné que « la résistance s’est imposée à l’ennemi et qu’il y aurait un accord pour libérer les détenus palestiniens ».

Et de poursuivre: « Nous sommes convaincus que nous sommes en mesure de défendre nos droits. Retenez le chiffre 1111 ».

Sinwar a indiqué que « dans les prochains jours, des réunions palestiniennes sérieuses auront lieu au Caire afin d’organiser notre maison palestinienne , dans le but de rencontrer la résistance armée, de réaffirmer la légitimité des institutions du pouvoir et de trouver des moyens pacifiques sur le chemin de la libération et du retour. »

Le chef du mouvement « Hamas » à Gaza a indiqué que « des progrés ont été enregistrés dans le dossier d’échange de détenus palestiniens au cours de la dernière période, mais ces efforts ont été suspendus en raison de ce que l’occupation traverse (l’absence d’un gouvernement stable) », ajoutant » nous sommes prêts pour des négociations urgentes. »

Il a également expliqué que « tous les détails de stabilisation du cessez-le-feu et de lutte contre l’agression contre notre peuple ont été discutés avec les Egyptiens », soulignant que « notre résistance est en pleine forme, sa main est sur la gâchette pour repousser toute agression ».

Al-Hayya révèle les détails de la rencontre de Sinwar avec le représentant de Sissi

Le chef adjoint du mouvement de résistance islamique « Hamas » à Gaza, Khalil al-Hayya, révèle les détails de la rencontre qui a réuni la direction du « Hamas » avec le représentant du président égyptien, le chef du service général des renseignements, Abbas Kamel, à Gaza.

M.Al-Hayya a expliqué, lors d’une conférence de presse , que « les deux parties ont discuté divers dossiers, notamment la nécessité d’obliger l’occupation israélienne à cesser son agression contre Gaza et Al-Qods occupée, surtout le quartier de Sheikh Jarrah et toutes les régions en Palestine occupée et à empêcher les actes d’animosité des colons ».

Il a souligné que « les deux parties ont discuté de la levée complète du siège de Gaza », soulignant que « le Hamas et l’Égypte ont insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les décisions internationales qui stipulent la création d’un État palestinien, le retour des réfugiés ajoutant: « Si cela se produit, le calme et la stabilité peuvent être rétablis. »

« Nous avons souligné la nécessité d’accélérer l’organisation de notre maison palestinienne, à commençer par l’autorité palestinienne et se mettre d’accord sur une stratégie nationale complète », a-t-il affirmé.

Et de poursuivre : »Nous avons parlé de la nécessité d’accélérer le processus de reconstruction, nous saluons tous les efforts dans ce domaine, et nous remercions tous ceux qui y contribuent et nous travaillerons pour faciliter cela ».

Il a évoqué le « rôle louable de l’Égypte, les relations bilatérales entre le Caire et le Hamas d’une part, et les peuples palestinien et égyptien d’autre part, et le rôle de la nation dans le soutien de notre peuple ».

Et d’ajouter : »La nation doit faire face à une nouvelle réalité avec notre peuple après l’agression. Nous sommes dans de meilleures conditions … et les frères en Egypte ont de nouvelles cartes pour faire pression sur l’occupation ».

Concernant le dossier d’échange de prisonniers, Al-Hayya a affirmé qu’il s’agissait d’un « dossier indépendant de tous les dossiers, et nous n’acceptons pas de le lier à aucun d’entre eux ».

Il a révélé que « les réunions à cet égard avaient été écourtées avant l’agression israélienne, mais l’occupation n’est pas sérieuseà ce sujet, et si elle coopére dans ce dossier nous pouvons régler ce dossier rapidement. »

Il a ajouté: « Nous n’acceptons pas de lier le dossier d’échange de détenus palestiniens à la reconstruction palestinienne, au blocus et aux droits, cela est clair pour l’ Egypte. »

Le chef du mouvement « Hamas » à Gaza et la direction du mouvement dans la bande de Gaza ont reçu la délégation égyptienne au milieu d’une large présence médiatique et de mesures de sécurité strictes. Il se rendra dans tout Gaza pour la première fois depuis son entrée en fonction en 2018.

Source: Traduit d'AlMayadeen