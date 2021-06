Le porte-parole du Hamas, Sami Abu Zuhri, a rencontré l’ambassadeur iranien, Muhammad Reza Raouf Shaibani et ce dans le cadre actuellement d’une visite en Tunisie .

Selon un communiqué publié mardi par l’ambassade d’Iran à Tunis, les deux parties ont discuté des derniers développements de la question palestinienne et de la bande de Gaza après les attaques brutales lancées par l’entité sioniste et la victoire de la résistance dans cette bataille.

L’ambassadeur de l’Iran en Tunisie, Raouf Sheibani a exprimé les félicitations de la République islamique d’Iran pour la victoire de la Résistance en Palestine.

L’ambassadeur iranien a évoqué « le large soutien de l’opinion publique dans le monde au peuple palestinien, notamment la Tunisie »,soulignant qu' »avec la bénédiction de ce soutien, la position de la résistance en Palestine a été renforcée et l’entité sioniste s’est retrouvée sous une forte pression de l’opinion publique internationale, .en raison de ses pratiques inhumaines et du massacre de femmes et d’enfants palestiniens innocents ».

Pour sa part, le porte-parole du Hamas a remercié les positions de soutien à la Palestine par les dirigeants, le gouvernement et le peuple iraniens », estimant « que la République islamique d’Iran est un partenaire dans les victoires de la résistance palestinienne ».

Abu Zuhri a affirmé que « la résistance palestinienne, en prenant l’initiative du combat, a réussi à saboter le plan de l’entité sioniste à Al-Qods et à forcer l’entité à accepter un cessez-le-feu sans condition ».

Source: Farsnews