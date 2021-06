L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient (UNRWA) a convoqué, mercredi 2 juin, ses responsables détachés à Gaza au siège de Jérusalem Al-Qods occupée pour des consultations et un débriefing sur les derniers événements.

Matthias Schmale et David De Bold ont été contraints de quitter le territoire palestinien après avoir été lourdement contestés à la suite d’une interview accordée à la télévision israélienne Channel 12 lors de la guerre israélienne contre Gaza (10-21mai).

« Je ne suis pas un expert militaire, mais j’ai eu aussi l’impression que les frappes de Tsahal étaient menées avec une grande précision et une grande sophistication », avait prétendu M. Schmale.

Ses propos ont suscité l’indignation dans la bande de Gaza au cours des deux dernières semaines, et ont été condamnés par le Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien.

Pour l’heure, il a été décidé de suspendre temporairement Matthias Schmale de ses fonctions, tandis que David De Bold poursuivra son travail à distance depuis Al-Qods, selon le porte-parole de l’organe onusien à Gaza Adnan Abou Hassana cité par les médias palestiniens.

« Ses déclarations reflètent un clair parti pris en faveur de la partie israélienne et représentent la tentative d’innocenter l’occupation israélienne du meurtre de 254 Palestiniens, dont 40% sont des enfants, des femmes et des personnes âgés, et plus de 1.948 blessés », a déclaré le Hamas dans un communiqué.

« Selon nous, la tâche principale de M. Schmale est d’apporter secours et soutien aux réfugiés palestiniens – et non de défendre l’occupation israélienne qui commet ces crimes devant le monde entier », a-t-il été ajouté.

« Nous demandons à l’UNRWA de présenter ses excuses aux Palestiniens pour ces déclarations qui contiennent des informations trompeuses », a souligné le Hamas.

Source: Avec AFP