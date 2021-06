Les États-Unis ont récemment commencé à construire leur deuxième plus grande ambassade dans la région. La première grande ambassade américaine dans le monde et dans la région est située en Irak, et les Américains envisagent maintenant de construire leur deuxième grande représentation à Beyrouth, la capitale libanaise ; une action que de nombreux experts et observateurs politiques ont jugée suspecte.

Selon les dernières informations, le département d’État américain va consacrer 1,2 milliard de dollars pour la construction de sa deuxième plus grande ambassade dans la région. Deux fois plus que le budget consacré à la construction de l’ambassade américaine à Bagdad. La construction de l’ambassade a commencé en 2017 et s’achèvera en 2025, comme prévu par les Américains.

L’ambassade couvre une superficie de 174 000 mètres carrés, elle est située à une altitude de 200 mètres et surplombe la région de Beyrouth et se trouve à environ 6 km de la ville.

L’ambassade se trouve à environ 290 km de l’aéroport international de Larnaca à Chypre, qui est utilisé par le département américain de la Défense.

Amin Hoteit, éminent stratège et analyste libanais, s’est exprimé sur le sujet.

Selon M.Hoteit, la grande ambassade des États-Unis, qui doit être construite à 8 kilomètres de Beyrouth, serait construite sur le Mont Liban en dehors de Beyrouth pourtant sa proximité avec la ville ne peut pas être ignorée.

« L’ambassade sera certainement l’une des trois plus grandes ambassades américaines de la région. Les ambassades américaines en Irak et en Jordanie sont actuellement les deux plus grandes ambassades de l’Amérique dans la région. Bien que des préparatifs aient été faits pour la construction de l’ambassade, les États-Unis ont jusqu’à présent refusé d’annoncer sa mission. En effet, la nouvelle ambassade des États-Unis à Beyrouth aura des dimensions sécuritaires plus que toute autre chose. »

Et d’ajouter: « Il ne faut pas oublier que toutes les ambassades des États-Unis en Jordanie et dans d’autres pays ont des dimensions plutôt sécuritaire que politiques. En effet, les Américains utilisent leurs ambassades comme bases militaire et centres d’espionnage. »

« À Beyrouth aussi, les Américains utiliseront certainement leur ambassade comme lieu de renseignement et d’espionnage, mais il n’est pas encore clair si cette ambassade deviendra une base militaire ou pas ».

En ce qui concerne des coordinations présumées avec le régime sioniste dans la construction de cette deuxième grande ambassade US dans la région, l’analyste libanais a déclaré : « Les États-Unis ont toujours coordonné avec le régime sioniste dans divers domaines de la sécurité et du renseignement. Nul doute que cette coordination existe également dans cette affaire d’ambassade américaine à Beyrouth. Sans aucun doute, les Américains fourniront à Tel-Aviv tous les services que le régime sioniste attend de cette ambassade à Beyrouth ».

Certes, ses services visent à nuire aux intérêts du Liban et du Hezbollah. La nouvelle ambassade américaine au Liban va devenir plus que toute autre chose, un poste de renseignement à Beyrouth. »

Source: Avec PressTV