Le Centre des études du Moyen-Orient et d’Asie centrale a révélé des documents secrets sur la participation de l’Azerbaïdjan dans la crise syrienne et ses activités financières et militaires dans le gouvernorat d’Idleb, occupé par les milices jihadistes takfiristes proches d’al-Qaida.

Sur sa page Facebook, le centre a indiqué avoir obtenu ces derniers temps des correspondances secrètes sur l’implication de certains éléments azerbaidjanais dont l’officier coordinateur dans les forces spéciales azerbaidjanaises, Hassan Aziri. Il s‘est avéré que ce dernier a occupé le poste de responsable administratif et financier du groupuscule Brigades des Mouhajirine et Ansar, qui fait partie de la coalition de milices jihadistes takfiristes de Hayat Tahrir al-Cham (HTC) . Cette coalition est dirigée par le front al-Nosra, la branche d’al-Qaida en Syrie qui a changé de nom pour échapper aux sanctions onusiennes et américaines qui le visent.

L’azerbaidjanais Hassan Aziri est selon ces révélations le responsable des flux financiers et de la campagne de financement collectif destinée à collecter l’aide humanitaire fournie par la Turquie pour la distribuer en Syrie et plus précisément dans la province d’Idleb.

« Aziri est aussi bien un officier des forces spéciales azerbaïdjanaises et le responsable du financement des militants russophones du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Cham » à Idleb, en Syrie », précise le rapport du centre qui a promis de publier de nouvelles informations détaillées sur le rôle de l’Azerbaïdjan dans le financement et le soutien aux groupes terroristes à Idlib, en Syrie.

Source: Médias