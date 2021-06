Au cours d’un discours retransmis en direct sur diverses chaines satellitaires libanaises, le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah a affirmé que « nous avons achevé toutes les étapes administratives et logistiques nécessaires pour importer de l’essence de l’Iran , et si l’Etat libanais annonce son impuissance de régler cette question nous sommes prêts à accueillir cet essence sur les côtes libanaises , pas nécessairement via le port du Liban ».

A travers son discours, son éminence a clarifié la position du Hezbollah sur certains dossiers.

A commencer par « les allégations mensongères américaines pour justifier leur soutien à l’armée libanaise devant leur opinion publique, selon lesquelles ce soutien vise à renforcer les capacités militaires de l’armée libanaise car elle est la seule institution à pouvoir affronter le Hezbollah ».

Et de poursuivre : « nous rappelons que c’est nous qui avions défendu et défendons toujours l’équation d’or : armée, peuple et résistance, car cette équation nous a permis de vaincre l’ennemi israélien » soulignant « c’est l’administration américaine qui empêche notre armée de s’équiper de capacités balistiques car l’administration US craint cette armée jouissant d’une doctrine inébranlable qui menace la sécurité de l’ennemi israélien ».

Concernant la formation du gouvernement libanais, son éminence a dénoncé certaines voix libanaises qui ont accusé le Hezbollah et l’Iran d’empêcher sa formation : « certains insistent que c’est le Hezbollah et l’Iran qui empêchent cette formation en attendant les accords de vienne, (..) Pour vos informations, aucune mention à Vienne du dossier libanais, ce sont vos alliés qui tentent de lier le dossier nucléaire a d’autres dossiers ».

Et d’ajouter : « même dans les pourparlers syro-saoudiens, aucune mention sur le Liban, oui l’Arabie a mentionné le Yémen mais pas un seul mot sur le Liban ».

Toujours dans le dossier gouvernemental, sayyed Hassan Nasrallah , a évoqué la question de la neutralité dont a été accusé le Hezbollah pour faire face à la crise gouvernementale : « pour rappel, lors de l’ initiative francaise, je suis le seul à avoir répondu au discours de Macron en soulignant que le président de la république libanaise est un partenaire dans la formation du gouvernement car c’est un droit constitutionnel qu’aucun a le droit de soutirer , cela n’est pas de la neutralité ».

Enfin pour ce qui est de la crise sociale que traverse le Liban, son éminence a rappelé que « toutes les forces politiques au Liban ont des amis à l’extérieur, pourquoi ne pas en profiter ? Si certains ont des amis iraniens, ils font appel à leur aide et si d’autres ont des amis saoudiens ou américains qu’ils créent une délégation pour leur demander de l’aide en essence, en médicaments en produits de nécessité ? Pourquoi gardent-ils les bras croisés se contentant de lancer des accusations à ceux qui cherchent à sauver le peuple libanais ? D’ailleurs je leur demande : où sont passés les dix milliards de dollars que les USA ont avoué avoir offert au Liban ? Où sont passés les 20 milliards de dollars que MBS a reconnu avoir offert au Liban ????Les avez-vous dépensez sur les infrastructures du pays, sur ses hôpitaux, ses écoles?? »

