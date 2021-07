Les compagnies aériennes émiratie Etihad et israélienne El Al ont annoncé, jeudi 1er juillet, un accord de partage de code ainsi qu’un programme de fidélité commun, un peu moins d’un an après la normalisation des relations entre les Emirats arabes unis et l’entité sioniste.

Le directeur de El Al, Avigal Soreq, a salué un « jalon important », précisant selon un communiqué d’Etihad qu’il s’agissait du « premier partenariat commercial » conclu par la compagnie nationale israélienne depuis les accords de normalisation, signés en septembre 2020.

« Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer le lancement de notre partenariat de partage de code et de voyageurs réguliers avec El Al », a déclaré Tony Douglas, directeur général d’Etihad, cité dans le communiqué.

Le partage de code est fréquent dans le transport aérien et consiste pour deux compagnies à commercialiser le même avion, chacune sous sa marque et sous son propre numéro de vol.

« Ce partenariat offrira plus de choix et de connectivité pour les (passagers) des deux compagnies, ainsi qu’une gamme d’avantages pour les voyageurs réguliers », a ajouté M. Douglas.

Selon le communiqué, les deux compagnies avaient conclu un mémorandum d’entente dans le sillage des accords de normalisation. Des vols commerciaux directs entre Tel-Aviv et Abou Dhabi avaient été lancés à partir de novembre 2020.

L’annonce de ce partenariat intervient au lendemain de la première visite d’un ministre israélien des Affaires Etrangères aux Emirats.

Yaïr Lapid a inauguré mercredi à Abou Dhabi la première ambassade de l’entité sioniste dans le Golfe.

Dans la foulée de la normalisation avec les Emirats, ‘Israël’ a normalisé ses relations avec une autre monarchie du Golfe, Bahreïn, ainsi qu’avec le Maroc et le Soudan.

Source: Avec AFP