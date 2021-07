Le gouverneur d’Aden, Tariq Salam, a affirmé que les USA ont dépêché les éléments d’Al-Qaïda vers la province d’Al-Bayda (centre) pour combattre l’armée yéménite. Il a révélé que ces éléments takfiristes ont été « entraînés dans les camps installés par les USA dans les gouvernorats du sud du pays ».

Cité par l’agence Saba, le gouverneur d’Aden (sud) a expliqué que « les USA ont décidé de déplacer leurs acolytes vers la bataille d’Al-Bayda après l’incapacité des mercenaires de la coalition saoudienne à réaliser des progrès face aux forces de Sanaa ».

Il a souligné que « les camps d’entrainement américains installés dans les provinces méridionales occupées ont pour but de former et d’armer les éléments de l’organisation (takfiriste) pour participer aux batailles gérées par les USA ».

Le gouverneur Salam a en outre appelé les Yéménites à la « vigilance et au soutien des forces de l’armée et d’Ansarullah, car la bataille est plus que jamais orientée contre les États-Unis ».

Plus de 100 Qaïdistes tués et blessés

Entre-temps, le média de guerre des forces de Sanaa ont diffusé les images de deux opérations contre les mercenaires de la coalition saoudienne.

Les forces yéménites ont repoussé une offensive des mercenaires de la coalition contre les districts de Zaher et Sawma’a dans la province de Bayda. Les images montrent des pertes cuisantes dans les rangs ennemis. Plus de 100 takfiristes ont été tués ou blessés et plusieurs véhicules détruits.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah