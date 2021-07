Les Talibans (interdits en Russie) ont déclaré qu’ils n’autoriseraient pas l’utilisation du territoire afghan pour des actions contre la Russie et les pays voisins.

« Nous sommes arrivés (à Moscou) pour discuter de la situation actuelle en Afghanistan avec la partie russe, et pour assurer que nous ne permettrons à personne d’utiliser les terres afghanes pour attaquer la Russie ou les pays voisins », a déclaré jeudi à TASS Mohammad Sohail Shaheen, un porte-parole du bureau politique du mouvement.

Il a également expliqué que l’un des objectifs importants de leur visite était de discuter de la situation dans le nord de l’Afghanistan. «L’objectif principal de notre réunion est de discuter des événements récents qui se sont produits en Afghanistan, en particulier dans le nord du pays. De nombreuses zones sont passées récemment sous notre contrôle », a déclaré Shaheen.

Selon lui, la délégation a réussi à échanger des vues avec la partie russe et à discuter des possibilités d’un règlement pacifique rapide du conflit. « Nous sommes également venus ici pour entendre l’avis et les propositions de la partie russe, ainsi que pour savoir ce que la Fédération de Russie attend de nous dans cette situation particulière en Afghanistan. Ainsi, il y a eu un échange de vues sur de nombreuses questions, y compris les négociations inter-afghanes et les moyens d’accélérer le processus de parvenir à une solution pacifique au conflit dès que possible », a déclaré le représentant officiel du bureau politique du mouvement taliban.

Selon lui, les Talibans n’ont pas l’intention d’attaquer les missions diplomatiques étrangères en Afghanistan et confirment la sécurité du personnel du consulat général de Russie à Mazar-e Charif.

« Nous avons de très bonnes relations avec eux, avec la Russie. Nous n’allons pas les attaquer. Pourquoi ferions-nous cela si nous entretenons de bonnes relations ? Il a répondu lorsqu’on lui a demandé si les Talibans étaient prêts à garantir la sécurité du personnel du consulat général de Russie à Mazar-e Charif : « Nous avons déclaré publiquement que nous ne considérons pas comme des cibles les ambassades et consulats en Afghanistan, en particulier ceux de la Russie ou de tout autre pays ».

Plus tôt, le représentant spécial du président russe pour l’Afghanistan, le directeur du deuxième département d’Asie du Ministère des Affaires étrangères, Zamir Kabulov, a déclaré à TASS que le consulat général de Russie dans la ville de Mazar-i-Sharif avait temporairement cessé ses travaux en raison de la détérioration de la situation dans le nord de l’Afghanistan.

Sources: Tass ; Translate the web; Réseau international