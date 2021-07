Les réactions se poursuivent dans le monde entier, avec des enquêtes de presse révélant comment le programme d’espionnage israélien « Pegasus » a ciblé des partis puissants, notamment des présidents, des responsables, des journalistes et des militants.

Ce scandale sera l’histoire de l’année », a commenté l’ancien agent de la CIA Edward Snowden

« Ce scandale sera l’histoire de l’année », a commenté l’ancien agent de la CIA Edward Snowden sur les fuites qui ont commencé à être publiées successivement par les médias internationaux, sur le scandale d’espionnage « Pegasus ».

Ces fuites, publiées par 17 organisations médiatiques internationales, sur « Pegasus » de la société israélienne « NSO « , ont montré qu’environ 50 000 numéros étaient ciblés NSO qui les considère comme intéressants depuis 2016.

Grâce aux fuites de données et aux enquêtes menées par Forbidden Stories et ses partenaires médias, ils ont pu identifier des clients potentiels du groupe NSO, dans 11 pays : Azerbaïdjan, Bahreïn, Hongrie, Inde, Kazakhstan, Mexique, Maroc, Rwanda et Arabie saoudite , le Togo et les Émirats arabes unis.

Ce scandale a poussé les organisations internationales et de défense des droits de l’homme, les médias, l’Union européenne et les gouvernements à dénoncer ce que les rapports révélaient.

L’affaire Pegasus prend un tournant judiciaire

«Atteinte à l’intimité de la vie privée», «interception, détournement, utilisation et divulgation de correspondances», «extraction et transmission frauduleuse de données» à un système informatique et «association de malfaiteurs» font partie des dix infractions sur lesquelles se penche le parquet de Paris. Ce 20 juillet, les magistrats du ministère public ont ouvert une enquête contre Rabat qui dément les accusations consécutives à la plainte déposée la veille par Mediapart et deux de ses journalistes pour espionnage.

Parmi les 50.000 ciblés par Pegasus , un millier sont français. Et parmi ce millier, une trentaine de journalistes et de patrons de médias français. Hormis les deux journalistes de Mediapart, on retrouve l’ex-journaliste du Canard enchaîné Dominique Simonnot ou encore le chroniqueur de CNews et du Figaro Éric Zemmour. Point commun: tous étaient ciblés par les services marocains.

Selon le quotidien Le Monde, les services secrets marocains ont espionné les téléphones de Macron et de son ancien premier ministre via le programme « Pegasus »

Et selon le quotidien américain The Washington Post, le numéro de téléphone du président irakien Barham Salih figure sur la liste du programme d’espionnage israélien « Pegasus »

Qui est derrière le programme Pegasus ?

La société israélienne « NSO » est la société mère qui a développé le programme Pegasus. La société a été fondée par des personnes qui travaillaient auparavant dans l’Unité 8200, l’une des armes les plus puissantes du renseignement israélien, dont le travail est axé sur l’espionnage d’institutions et d’individus à travers le monde.

Il existe une excellente relation entre les propriétaires d’entreprises technologiques de premier plan et l’unité « 8200 », notant que la plupart des gestionnaires de « NSO » sont des diplômés de cette unité.

Ce n’est pas la première fois que NSO est accusé d’espionnage dans le monde : en 2014, il a été accusé d’avoir piraté WhatsApp et d’espionner les utilisateurs.

En effet, Facebook, le propriétaire de WhatsApp, a déposé une plainte contre NSO en 2019, l’accusant d’exploiter une erreur dans l’application pour surveiller plus de 1400 personnes à travers le monde.

En décembre 2020, des géants de la technologie, dont Microsoft et Google, se sont joints à la bataille juridique de Facebook contre NSO et ont déposé une note de soutien devant un tribunal fédéral avertissant que les outils de l’entreprise sont dangereux.

Edward Snowden avait alors révélé au grand jour l’ampleur de l’espionnage mondial effectué par les pays des «Five Eyes». Il était surtout question de l’accès par les agences de renseignements anglo-saxonnes aux informations stockées sur des serveurs de compagnies américaines telles que Google ou Apple, ou qui transitent par les câbles sous-marins et les satellites. Bref, une personne devait envoyer une donnée pour que celle-ci soit happée par le filet du système Prims. Dans le cas présent, rien de tout cela: Pegasus s’invite sur le téléphone de sa cible pour y rechercher des informations qui n’étaient pas destinées à circuler un jour.

Entre le Golfe et « Israël » .. « Pegasus 3 »

La coopération en matière de sécurité entre « Tel Aviv » et Riyad a été évidente au cours des dernières années, en particulier après la nomination de Mohammed bin Salman en tant que prince héritier, via la société « NSO ».

En novembre 2018, le journal israélien Haaretz a publié un long article sur l’entreprise travaillant dans les logiciels espions et ses relations avec l’Arabie saoudite. Le rapport indique que quelques mois avant la purge massive qui a touché des centaines de princes et d’hommes d’affaires, la société a présenté aux services de renseignement saoudiens des programmes de piratage de téléphones portables.

La première réunion a eu lieu entre des responsables de l’entreprise et des officiers supérieurs des services de renseignement saoudiens dans la capitale autrichienne, Vienne, à la mi-2017, lorsque l’entreprise a présenté le programme « Pegasus 3 » à la partie saoudienne. Afin de convaincre la partie saoudienne des capacités avancées de ce programme ; la partie israélienne a demandé à un membre de la délégation saoudienne, Nasser al-Qahtani, qui s’est présenté comme le chef adjoint des renseignements saoudiens, de se rendre dans un centre commercial près du lieu de rendez-vous et d’acheter un iPhone et de leur donner le numéro de téléphone. Ensuite, la délégation saoudienne a observé comment les Israéliens ont réussi à pirater le téléphone, à espionner la réunion et à photographier les participants.

Après plusieurs réunions supplémentaires, Riyad a acheté des exemplaires de ce programme pour 55 millions de dollars. Les Saoudiens ont demandé l’achat de 23 exemplaires de ce programme pour pirater les téléphones des dissidents saoudiens au pays et à l’étranger, selon Haaretz .

Dans un contexte , le journal « Haaretz » a révélé les scènes de la vente des systèmes d’espionnage de NSO. La valeur des accords conclus par la société israélienne avec les Émirats arabes unis et d’autres pays du Golfe s’élevait à des centaines de millions de dollars par an, en échange du programme d’espionnage » Pegasus 3″ pour surveiller les opposants au régime dans ces pays.

Les Palestiniens sont un terrain d’expérimentation pour « Israël » pour commercialiser ses programmes dans le monde

« Israël » recourt à l’espionnage des Palestiniens de la bande de Gaza et de l’intérieur occupé, afin de tester ses programmes afin de pouvoir les commercialiser à l’étranger.

Le journaliste britannique résidant à Nazareth en Palestine occupée, Jonathan Cook, a souligné dans une enquête publiée par le site britannique « Middle East Eye » que les programmes d’espionnage israéliens sont utilisés pour surveiller les Palestiniens pendant 24 heures, expliquant comment ces programmes sont commercialisés vers d’autres pays et utilisé par « Israël ». Même dans les pays occidentaux pour espionner les militants opposés à l’occupation israélienne, en particulier le mouvement de boycott international BDS.

Source: Al-Manar