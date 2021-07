Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a tenu dimanche une réunion à El-Alamein avec le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi, au cours de laquelle les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer le partenariat stratégique global sino-égyptien.

M. Sissi a demandé à M. Wang de transmettre ses sincères salutations au président chinois Xi Jinping, tout en félicitant à nouveau chaleureusement le Parti communiste chinois (PCC) à l’occasion du 100e anniversaire de sa fondation.

Il a fait l’éloge des miracles que le peuple chinois a fait advenir l’un après l’autre sous la direction du PCC, lesquels ont également attiré l’attention du monde entier.

L’Egypte considère la Chine comme un véritable ami et un partenaire fiable, et développera invariablement et sans faille la coopération bilatérale dans divers domaines, a-t-il déclaré.

L’Egypte profitera de l’occasion offerte par la célébration du 65e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales pour renforcer davantage le partenariat stratégique global égypto-chinois, a noté le président égyptien.

M. Sissi a affirmé que l’Egypte adhère fidèlement à la politique d’une seule Chine, soutient résolument les efforts de la Chine pour sauvegarder la souveraineté nationale, la sécurité et la stabilité, et lui apporte fortement son appui dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme religieux.

L’Egypte soutient l’Initiative la Ceinture et la Route (ICR), tout en espérant renforcer la coopération dans les domaines tels que les infrastructures, les parcs industriels, et la haute technologie, pour devenir un important point d’entrée des entreprises chinoises au Moyen-Orient ainsi qu’en Afrique, a affirmé le président égyptien.

Il a remercié la Chine d’avoir fourni à son pays des vaccins contre la COVID-19 et de l’avoir aidé à en produire localement, ajoutant que l’Egypte continuera de renforcer sa coopération contre l’épidémie avec Beijing.

Le Caire est également disposé à coordonner étroitement ses efforts avec Beijing pour promouvoir conjointement la paix et la stabilité régionales, a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Wang a d’abord transmis les salutations cordiales du président Xi Jinping à M. Sissi.

L’amitié entre la Chine et l’Egypte, qui a résisté à l’épreuve des circonstances internationales, est indestructible et solide comme un roc, a dit M. Wang, ajoutant que la Chine appréciait hautement l’Egypte pour avoir toujours été à ses côtés sur les questions relevant de ses intérêts fondamentaux ainsi que de ses préoccupations majeures.

De la même façon, la Chine soutient l’Egypte dans la poursuite de l’exploration d’une voie de développement adaptée à ses conditions nationales, d’une politique indépendante et des efforts pour lutter contre le terrorisme, maintenir la stabilité et déradicaliser les extrémistes, a assuré le chef de la diplomatie chinoise.

La Chine est disposée à travailler avec l’Egypte pour construire une communauté de destin sino-égyptienne et faire des relations bilatérales un modèle pionnier pour les communautés de destin Chine-pays arabes et Chine-Afrique, a-t-il souligné.

Qualifiant le Caire de partenaire important dans la construction de l’ICR, il a déclaré que la Chine est prête à renforcer la synergie entre l’ICR et la Vision 2030 de l’Egypte, à aider cette dernière à accélérer son rythme d’industrialisation, à renforcer ses capacités scientifiques et technologiques, à élever son niveau de développement et à approfondir l’application de la loi ainsi que la coopération en matière de sécurité pour préserver celle des deux pays.

M. Wang a promis que la Chine continuerait de fournir des vaccins et du matériel médical à l’Egypte pour l’aider à éradiquer la pandémie de COVID-19.

La Chine est également prête à renforcer la coordination ainsi que la coopération avec l’Egypte dans les affaires internationales, à défendre et à pratiquer conjointement le multilatéralisme, à s’opposer à l’unilatéralisme et à l’intimidation, et à faire avancer la réforme de la gouvernance mondiale dans la bonne direction, a-t-il poursuivi.

M. Wang a exprimé l’espoir que l’Egypte continuera à jouer un rôle actif dans la construction du Forum de coopération sino-arabe et du Forum sur la coopération sino-africaine.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur les questions régionales au Moyen-Orient et en Afrique.

Au cours de sa visite en Egypte, M. Wang s’est aussi entretenu avec son homologue égyptien Sameh Choukry, a signé un accord sur la création du Comité de coopération intergouvernemental sino-égyptien et a assisté à une cérémonie virtuelle marquant la production locale conjointe d’un million de doses de vaccins contre la COVID-19.

