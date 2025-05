Le Mouvement du Jihad islamique palestinien a exprimé sa condamnation la plus ferme, sa colère et son rejet des déclarations honteuses du représentant américain Randy Fein appelant à une attaque nucléaire sur la bande de Gaza.

Dans un communiqué publié vendredi, le mouvement a affirmé : « Nous considérons ces déclarations comme un appel public à commettre des crimes contre l’humanité, un rappel horrifiant du fascisme condamné par l’histoire, et une tache sur le Congrès américain, dont la majorité des membres ont applaudi le criminel de guerre Benjamin Netanyahu alors qu’il commet des crimes contre l’humanité des plus odieux des temps modernes ».

Le mouvement a ajouté que « comparer plus de deux millions de Gazaouis, dont la moitié sont des enfants, aux nazis ou aux Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale constitue une incitation directe au génocide et contrevient au sens le plus élémentaire de l’humanité et de la moralité, et contrevient aux principes les plus fondamentaux du droit international humanitaire, aux Conventions de Genève et à toutes les conventions interdisant l’utilisation d’armes nucléaires contre des civils ».

Le mouvement du Jihad islamique a rappelé à la communauté internationale, aux institutions judiciaires et à l’opinion publique libre que « de telles déclarations ne peuvent et ne doivent pas passer inaperçues ».

Le mouvement a conclu sa déclaration en soulignant que « ces déclarations, malgré leur gravité, ne porteront pas atteinte à la détermination de notre peuple palestinien et n’ébranleront pas notre foi en la justice de notre cause, qui a révélé de nombreux aspects négatifs ».

Le Front populaire de libération de la Palestine : Les appels au génocide sont un crime de guerre

Le Front populaire de libération de la Palestine a également condamné les déclarations « criminelles et fascistes » du représentant républicain américain Randy Fein, dans lesquelles il a explicitement appelé au bombardement de la bande de Gaza avec des armes nucléaires, qualifiant la cause palestinienne de « cause diabolique » et attaquant la culture palestinienne, appelant à « la reddition complète et à la défaite totale ».

Le Front a déclaré dans un communiqué que ces déclarations dangereuses, « qui sentent la haine et le fascisme, ne sont pas surprenantes de la part d’un représentant sioniste appartenant à un parti qui a toujours soutenu l’occupation et dissimulé ses crimes ».

Le Front populaire a considéré l’appel à exterminer un peuple sans défense par l’arme nucléaire comme « un crime de guerre à part entière, d’une atrocité comparable aux crimes nazis et impérialistes les plus odieux, et confirme que la mentalité extrémiste américaine n’a pas encore dévié de la logique du génocide colonial ».

Le représentant républicain a déclaré jeudi dernier, lors d’une interview accordée à la chaîne américaine Fox News, que « la vérité est que la question palestinienne est une question odieuse ».

Il a poursuivi : « Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous n’avons pas négocié la reddition des nazis, ni celle des Japonais. Nous avons bombardé les Japonais à deux reprises avec des armes nucléaires pour obtenir leur reddition inconditionnelle, et il doit en être de même ici à Gaza ».

Source: Médias