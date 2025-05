Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a adressé jeudi soir un message au peuple du sud du Liban concernant les élections municipales qui auront lieu le samedi 24 mai 2025.

Cheikh Qassem a déclaré : « Ô notre peuple du Sud-Liban résistant, vous avez consenti les plus grands sacrifices et donné l’exemple d’une ténacité légendaire face à l’agression israélienne pendant des décennies, la dernière étant votre soutien au Déluge de Gaza, à la bataille des Braves et à ce qui a suivi. Vous avez prouvé que vous êtes le peuple de la fierté, de la souveraineté et de la libération de la terre. »

Et d’ajouter: « Vous avez reconstruit le Sud après la libération de 2000, puis à nouveau après l’agression de juillet 2006, et maintenant vous avez précédé l’État et les autorités concernées dans votre retour vers vos terres. »

« Vous avez affronté les dangers et consenti des sacrifices pour restituer votre terre et votre patrie avec constance, courage et confiance en Dieu Tout-Puissant », a renchéri le numéro un du Hezbollah.

Cheikh Qassem a en outre souligné que « les élections municipales de cette année constituent un défi de persévérance, de forte position et d’attachement à la terre et à sa reconstruction avec ses habitants, ses vergers, ses maisons et toutes les raisons de vivre qui s’y trouvent. »

« Tous ceux qui misent sur l’agression israélienne attendent les résultats », a-t-il souligné.

Et d’expliquer : « Nous ne nous adressons pas à vous pour remporter les élections. Vous gagnerez, si Dieu le veut, grâce à votre solidarité et à votre ralliement au tandem Amal-Hezbollah, à votre soutien aux listes Développement et Fidélité, et à votre soutien à la Résistance. En effet, c’est vous la Résistance. »

« Nous vous appelons à intensifier votre présence et votre participation aux élections, afin que la victoire soit éclatante », a-t-il poursuivi.

Et Cheikh Qassem de réitérer : « Nous n’abandonnerons pas un seul grain de terre de notre généreux sud, et nous n’accepterons pas la présence de l’occupation israélienne dans un seul centimètre de notre terre et de notre patrie. »

« Votre participation massive aux élections municipales fait partie de la reconstruction que nous superviserons avec les municipalités élues et avec l’État libanais, qui doit assumer sa responsabilité », a-t-il renchéri.

Et de souligner : « La restitution et la construction des territoires du Sud, et la reconstruction de tout ce qui a été détruit au Liban, fait partie intégrante de la loyauté au sang des martyrs, dirigés par le maître des martyrs de la nation, Sayed Hassan Nasrallah (que Dieu l’agrée), aux blessés et aux prisonniers, que nous œuvrons à récupérer. »

Et Cheikh Qassem de conclure : « Salutations à vous, le plus honorable, le plus loyal et le plus noble peuple. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. »