Le quatrième et dernier tour des élections municipales et des moukhtars se tient ce samedi 24 mai au Liban-sud et Nabatiyé.

Près d’un million d’électeurs (993.582) sont appelés aux urnes pour élire 3.486 conseillers municipaux et 781 moukhtars répartis dans 272 conseils municipaux. Le mode de scrutin adopté pour ces élections municipales est le majoritaire à un tour.

109 conseils municipaux (64,22%) ont été élus d’office sur les 272 dans les 7 casas de ces gouvernorats. Dont 39 (sur 65) dans le casa de Tyr, 13 (sur 26) à Marje’youn, 16 (sur 48) à Saïda, 16 (sur 42) à Nabatiyé…

70 de ces conseils ont été remportés par les listes « Développement et Fidélité » soutenues par le tandem Hezbollah-Amal.

En raison des destructions causées par l’offensive israélienne dans les villages frontaliers de première ligne, le ministère de l’Intérieur a décidé de déplacer les bureaux de vote vers des zones urbaines plus sûres, comme Tyr, Nabatiyé ou les localités avoisinantes.

Jeudi, l’ennemi israélien a mené des raids aériens intensifs contre des régions du sud du Liban jusque dans la Békaa.

Depuis le sérail de la ville de Saïda, le président de la République, le général Joseph Aoun, a rendu hommage aux âmes des martyrs de ce jour et a salué le travail des services de sécurité et de justice, ainsi que tous ceux qui ont contribué et contribuent encore au succès du processus électoral.

Il a appelé à voter massivement pour ceux qui incarnent ses aspirations au développement de la ville. « Les élections dans le sud confirment que la volonté de vivre est plus forte que la mort et que la volonté de construire est plus forte que la destruction », a-t-il déclaré.

Les trois premiers tours avaient eu lieu au Mont-Liban, au Liban-Nord et à Beyrouth et la Békaa.

Le dernier scrutin remonte donc à 2016. Les mandats des conseils ont été prorogés à cause de la situation économique et sécuritaire.

