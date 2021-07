Le martyr Alami et le sachet du pain qu’il a acheté avant d’être tué par les forces d’occupation

Des centaines de Palestiniens ont participé, jeudi 29 juillet, aux funérailles du garçon Mohamad Alami (11 ans) tué de sang froid par les forces d’occupation israéliennes en Cisjordanie.

Mohamad était sorti avec son père pour acheter du pain quand il a été visé par une balle.

Le père du martyr a exprimé son chagrin pour la perte de son enfant. Ses parents avaient attendu pendant 7 ans sa naissance.

« Ils l’ont kidnappé du fond de mon cœur », a-t-il dit avec amertume.

Et d’ajouter : « Une salve de tirs israéliens a visé ma voiture dans laquelle se trouvait trois enfants. On a échappé à un massacre israélien. J’ai dit à mes enfants baissez vos têtes… Mais quand je suis descendu de la voiture j’ai trouvé mon fils Mohamad tombé en martyr. Israël a commis un crime… Je sacrifie mon enfant pour la Palestine et la mosquée d’AlAqsa… ».

La mère de Mohamad avait l’air brisé en jetant un dernier regard d’adieu et un bisou à son bien aimé.

Et puis lors des funérailles de Mohamad Alami, un nouveau Palestinien âgé de 20 ans est tombé en martyr.

Shawkat Khalid Awad été touché par balles à la tête et à l’estomac, lors de heurts avec l’armée d’occupation israélienne à Beit Ommar, près d’AlKhalil Hébron en Cisjordanie occupée, a précisé le ministère palestinien de la Santé.

Il convient de noter que Mohamad Alami est le 11ème enfant palestinien tué par balles par les forces d’occupation israéliennes en Cisjordanie occupée depuis le début de 2021.

Les forces d’occupation ont tiré, le 24 juillet, dans le dos de Mohammad Munir Mohammad Tamimi, 17 ans. Le martyr- qui participait à une manifestation contre la colonisation israélienne à Beita, près de Naplouse en Cisjordanie- a subi une intervention chirurgicale à l’hôpital gouvernemental de Salfit, mais a succombé à ses blessures plus tard dans la soirée.

Le soir du 27 Juillet, un homme palestinien a été tué par des tirs de l’armée d’occupation près de l’avant-poste israélien illégal de Evyatar dans le nord de la Cisjordanie.

La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël et toutes les colonies israéliennes qui s’y trouvent sont considérées illégales au regard du droit international.