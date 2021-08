L’agence syrienne officielle Sana a fait état une nouvelle fois que les forces américaines qui occupent l’est syrien ont transféré des dizaines de membres de Daech depuis les prisons des Forces démocratiques syriennes (FDS) vers leur base à Hassaké.

Selon l’agence, ce sont une quarantaine d’éléments jihadistes takfiristes qui auraient été transférés depuis la prison du lycée industriel connue sous l’appellation Prison de l’autodéfense située à l’entrée sud de la ville de Hassaké vers la base américaine dans la ville al-Chadadi. L’un d’entre eux serait le chef du réseau d’espionnage de Daech et un expert en explosifs.

Sana assure que durant ces derniers mois, l’armée américaine a transféré des dizaines de miliciens takfiristes des prisons des FDS vers d’autres régions après les avoir armés et leur avoir fourni le soutien logistique pour effectuer des attentats terroristes contre les zones résidentielles les positions de l’armée syrienne et les sites publics.

En avril dernier, certains d’entre eux avaient été transférés vers la base américaine qui se trouve dans le champ pétrolier al-Omar à l’est de Deir Ezzor, champ occupé par les troupes américaines et les milices kurdes. Le but était de les investir dans les projets de Washington en Syrie et en Irak. Les Etats-Unis sont accusés de vouloir ressusciter cette milice wahhabite terroriste pour justifier leur présence illégitime en Syrie du fait que leur présence dans ce pays dans le cadre d’un mandat du Conseil de sécurité est liée a la lutte contre Daech.

Le mois de mars dernier, il était question de 40 miliciens daechistes qui ont été emmenés depuis le camp al-Hol à l’est de Hassaké a la base américaine d’al-Chadadi à bord de 3 hélicoptères et de trois aéroglisseurs qui ont atterri dans la base.

Ces miliciens pourraient aussi être utilisés pour semer l’insécurité et la zizanie en Irak où les forces américaines subissent des pressions énormes de la part des forces du Hachd al-Chaabi pour quitter l’Irak.

Source: Média