A quelques minutes d’intervalle ont eu lieu ce lundi soir une embuscade de la résistance palestinienne contre une force de l’armée d’occupation israélienne dans la bande de Gaza et le tir d’un missile balistique depuis le Yémen sur des régions israéliennes en Palestine occupée.

5 militaires israéliens ont été tués et 10 autres blessés dans une embuscade des Brigades al-Qassam du Hamas dans la région de Jabalia au nord de la bande de Gaza « dans un incident sécuritaire difficile », ont rapporté les médias israéliens ce lundi soir.

Dans les détails, un véhicule Hummer a été frappé par un obus anti blindé, tuant et blessant des militaires qui appartiennent à la 9e brigade Golani.

Des accrochages violents ont éclaté après l’embuscade ce qui a entravé les tentatives d’évacuation des soldats tués et blessés. Les trois hélicoptères chargés de l’évacuation ont essuyé des tirs d’obus de type Yassine105 de fabrication locale. Un bâtiment où les soldats de l’occupation se sont retranchés a lui aussi fait l’objet de tirs nourris.

« Nos combattants mènent des combats violents avec les soldats de l’occupation à la distance zéro faisant des tués et des blessés dans leur rang dans a l’est du camp Jabalia », a indiqué un communiqué des brigades al-Qassam du Hamas.

Des médias palestiniens ont indiqué que cette région fait l’objet de ceintures de bombardements israéliens.

Cette opération intervient apres l’annonce du chef d’état-major de l’armée d’occupation le général Eyal Zamir de l’extension de l’offensive terrestre dans la bande de Gaza en direction de régions dans le nord et le sud.

Quelques minutes plus tard, un missile a été tiré depuis le Yémen en direction d’Israël et les sirènes d’alerte ont retenti à Netanya, Tel Aviv, à l’ouest de Jérusalem et dans le Néguev.

De fortes explosions ont été entendues à Jérusalem, en Cisjordanie occupée et dans le centre. Le trafic aérien à l’aéroport Ben-Gourion de Tel Aviv a été suspendu.

« La simultanéité des opérations douloureuses contre l’ennemi à Gaza et depuis Sanaa dit au chefs de l’ennemi que le coût de l’offensive contre Gaza se retournera contre les soldats de l’occupation à Gaza et épuisera le front de l’ennemi interne via les frappes yéménites en escalade », a déclaré un cadre de l’organisation yéménite Ansarullah Nasreddine Amer. « C’était une expérience opérationnelle. Ce n’est que le début. Attendez », a-t-il ajouté.

Selon les médias israéliens, un missile a été intercepté.

Les médias israéliens ont fait remarquer que le missile tiré ce lundi est le 44e depuis mars 2025 et rappelé que les sirènes d’alerte ont retenti 14.738 fois depuis le 7 octobre 2023.

