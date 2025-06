Les médias israéliens sont revenus ce mardi sur l’opération de résistance revendiquée lundi soir par les Brigades al-Qassam du Hamas à Jabalia au nord de la bande de Gaza.

Ils rapportent que l’armée d’occupation a reconnu la mort de 3 sergents et 2 blessés, qui sont tombés dans l’explosion d’engins connectés. Certains sites évoquent 11 blessés.

La chaine publique Kan a indiqué que les soldats tués et blessés à Jabalia appartiennent au bataillon Rotem, rattaché à l’unité Givati. Ils étaient entrés dans cette zone, escortés d’un véhicule de sapeurs- pompiers pour éteindre le feu déclenché dans la matinée dans un véhicule de transport de troupes de type Panther, dans des circonstances encore indéterminées.

La chaine a argué que ce feu a été causé par un problème technique alors que le site The Times of Israel assure que le véhicule a été touché par un engin explosif. Le Yediot Ahronoth assure aussi que le feu a été provoqué par l’explosion d’un engin. Ces médias ne précisent pas s’il y a eu des tués ou blessés dans ce véhicule.

Selon The Times of Israel, sur le chemin de retour, il s’est avéré que la force de secours est tombée dans une zone piégée d’une vingtaine d’engins plantés au bord de son trajet. C’est à ce moment que l’un d’entre eux a explosé sous le Humvee tuant les 3 militaires et blessant d’autres.

Il assure que l’opération d’évacuation a été « compliquée et longue » et la première tentative s’est soldée par un échec.

Le réseau Quds news rapporte que la résistance a tiré un obus en direction de l’hélicoptère Apache chargé de l’opération d’évacuation.

Selon la chaine israélienne Channel 12, l’évacuation des militaires israéliens a pris du temps en raison des accrochages qui ont suivi l’explosion.

Une enquête a été ordonnée par l’armée d’occupation pour savoir entre autre si les résistants palestiniens avaient identifié au préalable l’itinéraire des troupes israéliennes dans la matinée et l’ont piégé pour l’opération de la soirée.

Les Brigades al-Qassam qui ont revendiqué cette opération n’ont pas encore fourni leur version détaillée des faits. Ils se sont contentés de rapporter que leurs combattants ont livré un combat violent aux soldats ennemis à la distance zéro à l’est du camp de Jabalia

Source: Médias