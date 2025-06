Un navire de la Flottille pour la liberté a levé l’ancre, le dimanche 1er juin. La coalition d’ONG militant pour la fin du blocus israélien illégale de la bande de Gaza a dépêché le « Madleen », un petit voilier, au départ de Catane, en Sicile.

À son bord : Greta Thunberg, d’abord connue pour ses engagements écologistes, Rima Hassan, députée européenne de La France insoumise (LFI), mais aussi Omar Faiad, journaliste et présentateur pour Al Jazeera, Pascal Maurieras, qui faisait partie de l’équipage du Freedom, navire de la flottille pour Gaza arraisonné en 2018, qui avait été arrêté par les forces d’occupation israéliennes, mais aussi le militant brésilien Thiago Ávila, ou encore l’activiste allemande Yasemin Acar.

Leur objectif est d’apporter de l’aide humanitaire, notamment de la nourriture (jus de fruit, lait, riz, conserves, barres protéinées, selon le journaliste Andrea Legni qui est monté à bord), mais aussi et surtout « dénoncer le blocus humanitaire et le génocide en cours, l’impunité dont bénéficie ‘Israël’, et sensibiliser l’opinion mondiale et internationale », a expliqué Rima Hassan.

« Protégeons-les comme nous le pouvons »

L’initiative est soutenue et relayée par de nombreuses organisations et personnalités. Si le but est de donner du retentissement à cette action, il s’agit aussi de protéger, par la couverture médiatique, le navire et son équipage.

Moins d’un mois avant que le « Madleen » lève l’ancre, le « Conscience », un autre navire de la Flottille de la liberté, avait été attaqué par des drones israéliens dans les eaux internationales au large de Malte.

Des menaces contre les militants

« J’espère que Greta et ses amis savent nager ! » a écrit le sénateur républicain états-unien Lindsey Graham, exemple de la menace qui pèse sur les militants.

« Protégeons-les comme nous le pouvons : parlons et relayons » écrit Anthony Smith, eurodéputé de LFI et militant à la CGT.

Parmi les soutiens à la Coalition de la Flottille de la liberté figure la militante britannique Sarah Wilkinson, la journaliste et militante états-unienne Abby Martin, la secrétaire générale du parti progressiste espagnol Podemos Ione Belarra, l’acteur Liam Cunningham, révélé dans la série Game of Thrones, ou encore Attac France.

La population de la bande de Gaza est affamée par trois mois de blocus total de l’aide humanitaire de la part d’Israël.

Selon l’Unicef, 470 000 personnes, soit un quart de la population gazaouie, sont actuellement confrontées à la famine. Selon l’ONU, « 100 % de la population » est « menacée de famine ».

