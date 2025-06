Le Mouvement de la Résistance islamique Hamas a affirmé mercredi que « les opérations de qualité menées par les Brigades Al-Qassam et Al-Qods « prouvent l’échec de l’occupation israélienne à briser la volonté du peuple palestinien et sa résistance » et « reflètent la force de la résistance, sa maîtrise de l’initiative et sa détermination à faire payer un lourd tribut à l’ennemi ».

Le mouvement a ajouté, dans un communiqué, que le gouvernement d’occupation, dirigé par Benyamin Netanyahu, « porte l’entière responsabilité de l’échec des efforts pour parvenir à un accord, en raison des obstacles qu’il dresse et des atermoiements visant à gagner du temps pour servir les intérêts personnels de Netanyahu ».

Le Hamas a critiqué les déclarations de Netanyahu concernant une « victoire absolue », les considérant comme une forme de « promotion d’illusions » et de prétentions irréalistes quant à la réalisation des objectifs de la guerre, au premier rang desquelles « l’illusion de la libération de prisonniers par la force militaire ».

Concernant le déroulement des négociations, le Hamas a affirmé son « engagement positif continu envers les efforts des médiateurs et envers toute idée ou proposition sérieuse susceptible de conduire à un accord global ».

Le Hamas a quant à lui souligné que tout accord « doit garantir une cessation permanente de l’agression et de la guerre contre le peuple palestinien, ainsi qu’un retrait complet des forces d’occupation de la bande de Gaza ».

Ces déclarations du Hamas interviennent alors que les négociations de cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont au point mort, malgré les efforts constants des médiateurs régionaux et internationaux.

Le Hamas accuse le gouvernement Netanyahu de contrecarrer les efforts de l’ONU, alors que la bande de Gaza est soumise à un siège et à des bombardements incessants depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, qui ont causé la mort de dizaines de milliers de Palestiniens et d’importantes destructions d’infrastructures.

De son côté, la résistance palestinienne poursuit ses opérations militaires depuis l’intérieur de la bande de Gaza, tandis que les négociations de trêve n’ont pas encore abouti à une avancée décisive.

Source: Médias