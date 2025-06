Plusieurs villes d’Iran et du Liban ont été le théâtre de célébrations massives et de rassemblements de solidarité avec la République islamique d’Iran mercredi soir, suite à l’annonce d’un cessez-le-feu entre l’Iran et l’occupation israélienne.

Les événements ont culminé avec une grande célébration musicale sur la place de la Liberté, à Téhéran, la capitale iranienne. Elle a été dirigée par le maestro de renommée mondiale Nasir Heydarian, avec la participation de 70 musiciens, célébrant la « victoire politique et militaire sur l’agression conjointe israélo-américaine ».

Veillées de solidarité à Beyrouth et au Sud-Liban

Au Liban, des rassemblements de solidarité ont été organisés à Beyrouth et dans la ville de Nabatieh, en présence de personnalités politiques et populaires, en soutien à la République islamique d’Iran et en rejet de l’agression israélienne et américaine.

Les participants ont brandi des drapeaux iranien, palestinien et du Hezbollah, au milieu de slogans dénonçant le projet américano-israélien dans la région.

L’Iran a agi en tant qu’État souverain

Lors de la veillée de solidarité à Beyrouth, le chargé d’affaires iranien à Beyrouth, Tawfiq Samadi, a déclaré que « l’Iran a géré la récente agression avec la logique d’un État souverain et indépendant ».

Il a ajouté que « l’opération Promesse Juste 3 est t l’expression d’une équation fixe fondée sur le fait que la sécurité, la souveraineté et les intérêts de l’Iran ne sont sujets à aucun marchandage ni chantage ».

Samadi a souligné que « l’Iran a pu humilier l’entité usurpatrice et ses partisans et se retirer sans atteindre leurs objectifs », soulignant que « la victoire historique de l’Iran changera le visage de la région ».

Il a ajouté que « l’Iran gardera la mainmise sur la gâchette et surveillera les frontières, et toute agression entraînera une réponse plus forte, plus sévère et plus décisive ».

Samadi a poursuivi : « L’une des manifestations les plus marquantes de la victoire est l’unité du peuple iranien et son soutien à son noble leadership », soulignant que « les répercussions de cette victoire seront évidentes dans divers domaines militaires, politiques et économiques ».

