Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a reçu le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en présence de l’ambassadeur iranien, Mojtaba Amani.

Les derniers développements dans la région étaient au menu de cet entretien qui a eu lieu à Beyrouth.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné « l’importance des relations bilatérales avec le Liban et l’intérêt de la République islamique d’Iran à aider le Liban et à se tenir à ses côtés dans les questions économiques, politiques et sociales sur la base du respect mutuel et du renforcement de la coopération entre les deux pays ».

Pour sa part, Cheikh Qassem a remercié la République islamique d’Iran, son guide l’Ayatollah Khamenei, sa présidence, son gouvernement et le peuple iranien pour leur soutien continu au peuple libanais et à sa résistance.

« Nous soulignons l’importance du rôle positif de l’Iran dans la région et son soutien à la résistance palestinienne et à son peuple », a ajouté Cheikh Qassem.

Cheikh Qassem a en outre réitéré « la conviction du Hezbollah et ses efforts inlassables pour assurer la renaissance, la stabilité et la souveraineté du Liban, ainsi que l’expulsion de l’occupation de son territoire ».

Mardi, le ministre iranien a rendu hommage au maitre des martyrs de la nation Sayed Hassan Nasrallah, ancien secrétaire général du mouvement de résistance libanais Hezbollah, lors d’un déplacement à Beyrouth.

« Je suis certain que la victoire finale appartient au peuple libanais et à la Résistance, et que la défaite du régime sioniste est inévitable », a dit M.Araghchi après avoir visité la tombe de Sayed Nasrallah, où il a déposé une gerbe.