Le Service de sécurité ukrainien (SBU) a dit avoir mené une « opération unique » en bombardant à l’aide d’explosifs sous-marins le pont de Crimée et ce pour la troisième fois depuis le début de la guerre en 2022.

« Nos agents ont piégé les supports du pont de Crimée et ont fait exploser 1 100 kilogrammes d’explosifs sans blesser de civils », a-t-il assuré, ajoutant que le pont de Crimée « est désormais en état d’urgence après sa destruction. »

Il a ajouté : « Nous avions déjà attaqué le pont de Crimée à deux reprises, en 2022 et 2023, et aujourd’hui, nous avons réitéré ce ciblage sous-marin. »

Il a affirmé : « aucune installation russe illégale n’aura de place sur leur territoire, l’ennemi a utilisé le pont comme voie de ravitaillement pour ses forces. »

Et le SBU de conclure : « La Crimée est ukrainienne et le restera, et toute manifestation d’occupation entraînera une réponse sévère de notre part. »

Le SBU avait revendiqué dimanche une série d’attaques contre des bases aériennes russes à l’aide de drones, qui ont touché plus de 40 avions militaires.

Ce mardi, la Russie a accusé l’Ukraine d’être à l’origine des explosions ayant provoqué le week-end dernier l’effondrement de deux ponts et des accidents de trains qui ont fait sept morts et plus d’une centaine de blessés, dont des enfants.

Source: Médias