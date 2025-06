L’armée d‘occupation israélienne a ouvert le feu ce dimanche matin sur des milliers de palestiniens rassemblés dans un centre de distribution de l’aide américaine de l’organisation américano-israélienne Gaza Humanitarian Relief (GHF) à Rafah au sud de la bande de Gaza.

« Au moins 30 Palestiniens ont été tués et plus de 120 autres de tous âges blessés en raison de tirs depuis des véhicules israéliens vers des milliers de citoyens qui se dirigeaient tôt samedi matin vers le site d’aide américaine à l’ouest de Rafah », dans le sud de la bande de Gaza, a déclaré à l’AFP le porte-parole de la Défense civile Mahmoud Basal.

Une balle à la tête ou à la poitrine

« Il y avait beaucoup de monde, c’était le chaos, les cris et la bousculade », et « l’armée a tiré depuis des drones et des chars », relate à l’AFP, Abdallah Barbakh, 58 ans.

Une femme qui se trouvait depuis la nuit pour prendre l’aide raconte pour le réseau Quds net que les soldats ont ordonné aux gens de se cantonner dans un couloir à proximité de Jabal Mou’awya à Rafah et d’avancer en queue-leu-leu pour obtenir chacun un carton d’aide.

« Une fois rassemblés, ils nous ont tendu une embuscade. Les chars, les soldats ont ouvert le feu sur nous de toutes parts. Ils ont brûlé la zone, ils ont ouvert le feu sur les ambulances », a-t-elle ajouté.

Le ministère de la Santé a précisé que chaque martyr arrivé à l’hôpital avait été blessé mortellement d’une balle à la tête ou à la poitrine, confirmant ainsi l’intention de vouloir assassiner brutalement des civils.

Amjad al-Shawa, directeur du Réseau des ONG de Gaza, a déclaré pour la chaine libanais d’information Al-Mayadeen que l’armée d’occupation « place délibérément des citoyens dans des zones accidentées et isolées dans le but de les éliminer », ajoutant que « les citoyens partis à la recherche de nourriture ont été rendus à leurs familles sous forme de cadavres ».

Le secrétaire britannique à la Défense, John Healey a déclaré en commentant ce massacre: « Cibler les Palestiniens à proximité d’un centre de distribution d’aide est intolérable et renforce la nécessité pour Israël de mettre un terme à ses opérations. »

Le mercredi passé, l’armée d’occupation avait aussi ouvert le feu sur les Palestiniens affamés qui s’étaient rassemblés pacifiquement dans les centres de distribution de l’aide de GHF, tuant 10 palestiniens et en blessant 62 autres.

L’ONU et des ONG refusent de travailler avec cette organisation créée de toutes pièces par les Etats-Unis et Israël pour distribuer de l’aide alimentaire dans la bande de Gaza, estimant que son plan de fonctionnement n’est pas conforme aux « principes de base » de l’aide humanitaire « d’impartialité, de neutralité et d’indépendance ».

« Des pièges de la mort de masse »

Selon le bureau médiatique du gouvernement de Gaza « ces massacres s’inscrivent dans une stratégie systématique d’utilisation de l’aide comme arme de guerre ».

Ce sont des « pièges de la mort de masse, et non des points d’aide humanitaire », a-t-il accusé

La situation humanitaire est désastreuse dans la bande de Gaza, où un blocus de plus de deux mois, partiellement assoupli la semaine dernière, a entraîné de graves pénuries de nourriture, de médicaments et d’autres biens de première nécessité.

Vendredi, l’ONU avait dénoncé le pillage par des individus armés de « grandes quantités » de matériel médical et de suppléments nutritionnels tout juste arrivés dans un hôpital de campagne dans le centre de la bande de Gaza. Le gouvernement de Gaza accuse ces individus d’être à la solde d’Israël.

Raids frénétiques

La région de Khazaa à Khan Younes

Les raids et les bombardements d’artillerie israéliens destructeurs se poursuivent sans répit.

Selon les correspondants sur place, ils ont visé depuis l’aube de ce dimanche la région Qizane au sud de Khan Younes, le quartier al-Touffah a l’est de Gaza-ville, ainsi que des quartiers du nord-ouest de Gaza-ville.

Plus tard dans la journée, plusieurs raids ont été signalés.

Images d’un raid sur un bâtiment résidentiel à Cheikh Redwane à Gaza-ville

Images du raid sur un bâtiment dans la région al-Saftawi au nord de Gaza-ville où l’armée d’occupation a intensifié ses frappes ces dernières heures.

Images d’un raid sur un bâtiment dans la ville de Hamad au sud de l’enclave

Tentative de réanimer un enfant tué ou blessé après un raid sur le camp 2 à Nusseirat

Images d’un raid sur la maison de la famille Yassine au sud de Gaza-ville

Samedi, les médias palestiniens ont rapporté la mort du docteur Hamdi al-Najjar, l’époux de la médecin Ala’ al-Najjar qui a perdu 9 de ses enfants âgés entre un et douze ans, dans un raid israélien sur leur maison familiale à Khan Younes. Docteur Hamdi avait été blessé dans ce raid.

Source: Divers