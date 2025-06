L’ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee a suggéré à la France qu’elle « découpe un morceau de la Côte d’Azur et crée un État palestinien ».

Cette déclaration fait suite aux positions du président français Emmanuel Macron, qui considère l’établissement d’un État palestinien comme « non seulement une obligation morale, mais une nécessité politique ». Il parraine avec l’Arabie saoudite la conférence prévue aux Nations-Unies le 18 juin pour reconnaitre l’Etat palestinien.

Lors d’une interview avec la télévision américaine Fox News, Huckabee a estimé qu’il s’agit du « mauvais moment pour pousser à la création d’un État palestinien ». Il a qualifié d' »incroyablement inapproprié » le fait de présenter de telles propositions « au milieu d’une guerre qu’Israël doit gérer ».

L’ambassadeur a souligné que « le 7 octobre a changé beaucoup de choses » et que les Israéliens s’opposent de plus en plus fermement à cette perspective. « Ils sont libres de le faire, mais ils ne sont pas autorisés à imposer ce type de pression sur une nation souveraine. Je trouve révoltant qu’ils pensent avoir le droit de faire une telle chose », a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont annoncé qu’ils ne participeraient pas à la conférence sur la création d’un État palestinien.

Emmanuel Macron en a énuméré les conditions pour ce fait : la « libération des otages » détenus par le Hamas, sa « démilitarisation », sa « non-participation » à la gouvernance de cet Etat, une « réforme de l’Autorité palestinienne », la reconnaissance, par le futur Etat, d’Israël et de « son droit à vivre en sécurité », et la « création d’une architecture de sécurité dans toute la région ».

Plus de 75% des États membres des Nations unies soit 148 États sur 193, reconnaissent l’Etat palestiniens, auxquels s’ajoute l’État du Vatican, membre observateur à l’ONU.

Vendredi, le président français a affirmé que les Européens devaient « durcir la position collective » contre Israël, « s’il n’y a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée » dans la bande de Gaza. En référence à l’accord d’association entre les Vingt-Sept et Israël, qui va être réexaminé.

Répliquant au président français, le ministère israélien des Affaires étrangères l’a accusé d’être en « croisade contre l’État juif ».

Mike Huckabee est un républicain conservateur et surtout un chrétien évangélique, connu pour sa proximité avec les idées de la droite israélienne, opposée à toute idée d’État palestinien. Il nie l’existence de l’occupation et de la colonisation par Israël des Territoires palestiniens.

Certains protestants évangéliques et sionistes religieux ont aussi en commun de lire les évènements politiques en fonction des prophéties bibliques annonçant la fin des temps et le retour du Messie.

