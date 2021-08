Le secrétaire général du mouvement irakien Asaib Ahl Al-Haq a déclaré que les mouvements de résistance irakienne faisaient partie de l’équation de dissuasion établie par le secrétaire général du Hezbollah Sayed Hasan Nasrallah.

Dans des déclarations publiées ce mardi 10 aout, cheikh Qaïs Khazaali a souligné que « la Résistance irakienne se réserve le droit de répondre aux attaques israéliennes qui ont tué un certain nombre de combattants irakiens ».

« Le régime sioniste a bombardé les réacteurs nucléaires irakiens et est responsable de toutes les mauvaises choses qui se produisent dans notre pays », a en outre déclaré le chef du mouvement Asaib Ahl Al-Haq, une formation faisant partie du Hachd al-Chaabi.

Et de poursuivre : « Le régime sioniste n’arrêtera pas de cibler l’Irak pour des raisons religieuses et idéologiques. Les sionistes considèrent l’Irak comme leur premier ennemi et leur plus grande menace ».

Le mouvement Asaib Ahl Al-Haq fera face au regime sioniste, qui constitue le plus grand ennemi des nations arabes et musulmanes.

Sur un autre plan, cheikh Khazaali a salué l’Iran qui a été le premier pays à reconnaître le processus politique en Irak au moment où tous les pays conspiraient contre lui.

« L’Iran était le seul pays parmi les pays voisins à avoir soutenu l’Irak dans son combat contre Daesh », a-t-il fait savoir.