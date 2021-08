Au cours des dernières heures, l’Irak a été le théâtre de 5 opérations contre des convois de soutien logistique destinés aux forces américaines, dans plusieurs gouvernorats.

Selon la télévision libanaise d’information Al-Mayadeen, l’un de ces convois a été visé par un engin explosif à Samawah, dans le sud de l’Irak.

Le second et le troisième ont été ciblés respectivement à Diwaniyah et Dhi Qar, également dans le sud de l’Irak, au moyen d’un engin explosif pour chacun.

A Babil, au sud de Bagdad, le convoi a été frappé par un double engin explosif.

De même à Yousoufiyah toujours dans le sud de Bagdad.

Ces opérations interviennent au moment où les Forces de mobilisation populaire en Irak, Hachd al-Chaabi ont annoncé le lancement d’une opération de perquisitions pour poursuivre les restes de Daech dans la ville d’Amerli, dans le gouvernorat de Salaheddine, au nord du pays. Cette campagne est destinée à sécuriser les pylônes électriques reliant Diyala et Salaheddine.

Le samedi 21 août, le Hachd al-Chaabi avait repoussé une attaque de Daech dans la zone d’Al-Mashadah, au nord de Bagdad.

Le même jour, il avait annoncé le martyre de quatre de ses combattants après une attaque contre son siège dans la zone de Tarmiyah, au nord de Bagdad.

