Le chef du bureau politique du Hamas à Gaza, Yahya Al-Sinwar, a averti que la deuxième bataille de l’Épée de Qods serait lancée si le siège de la bande de Gaza n’était pas complètement levé.

Le quotidien arabe en ligne Rai al-Youm s’est attardé dans son éditorial sur les avertissements de M.Sinwar.

« Ces jours-ci, Yahya Al-Sinwar est devenu un grand cauchemar pour le gouvernement et les colons israéliens, car ce grand homme, selon la description de ses proches, a une audace et une bravoure sans égal et ne laisse aucun doute sur sa décision de se battre et il est plein de surprises », a fait savoir le journal.

Et de poursuivre: « Quant à la cause palestinienne, Yahya Al-Sinwar est une figure qui ne croit en aucune solution autre qu’une solution militaire.

Selon lui, « la solution militaire est le moyen le plus court pour libérer la terre de Palestine de la présence des Israéliens et éliminer le régime sioniste. Il est plein de surprises pour Israël ».

Ces derniers jours, Yahya Al-Sinwar a rencontré dans la bande de Gaza Mohammed al-Emadi, chef du Comité qatari pour la reconstruction de Gaza.

Lors de cette réunion, qui est sa première apparition publique au cours des deux derniers mois, il s’est adressé directement au régime sioniste.

Yahya Al-Sinwar a averti que la deuxième bataille de l’Épée de Qods serait lancée si le siège de la bande de Gaza n’était pas complètement levé et si l’autorisation pour le démarrage sans condition de la reconstruction de Gaza n’était pas délivrée.

Al-Sinwar a également déclaré que l’option d’une autre bataille avec le régime sioniste était toujours sur la table de la Résistance palestinienne.

Et de souligner: « La bande de Gaza est prête pour cette éventuelle guerre. Le général Mohammad Al-Daif, Commandant en chef des Brigades Ezzdeddine al-Qassam, pourrait bien prendre le régime sioniste au dépourvu par ses tactiques de guerre innovantes. Il aura beaucoup à dire là-dessus. »

Les médias sionistes ont accordé une grande attention aux avertissements de Yahya Al-Sinwar.

Par conséquent, une grande partie des bulletins d’information et des programmes d’analyse politique du régime sioniste ont été consacrés à l’analyse des paroles de Yahya Al-Sinwar en faisant appel aux experts et aux analystes les plus éminents d’Israël.

Les médias sionistes semblent prêter plus d’attention aux remarques de M.Sinwar qu’à la réunion tripartite au Caire en présence du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, du roi Abdallah II de Jordanie et de Mahmoud Abbas, chef de l’Autorité autonome palestinienne.

L’une des raisons d’une telle couverture dans les médias sionistes pourrait être le fait que l’apparition publique de M. Sinwar et la diffusion de ces menaces ont coïncidé avec le sommet qui s’est tenu à la demande du président américain Joe Biden, et ce, trois jours après la rencontre qui a eu lieu à Ramallah entre le président Abbas et Benny Gantz (ministre israélien de la guerre).

Il s’agissait d’une réunion accompagnée d’offres de facilités financières pour l’Autorité autonome palestinienne de la part du régime sioniste, qui ont été suspendues il y a plus de dix ans.

La coïncidence de ces deux événements pourrait ne pas être sans rapport, mais plutôt une étape calculée qui porte un message fort à Ramallah et au Caire selon lequel les Brigades Ezzeddine al-Qassam et les dirigeants du Hamas n’accepteront jamais que le siège de la bande de Gaza se poursuive comme avant, et que le régime sioniste continue à ignorer son engagement à mettre fin au conflit et à lever le siège de Gaza.

Yahya Al-Sinwar a souligné à plusieurs reprises la nécessité de séparer le dossier des prisonniers sionistes de la question de la reconstruction de la bande de Gaza, déclarant que la reconstruction de Gaza doit commencer immédiatement sinon, l’option militaire est sur la table de la Résistance palestinienne.

Lors de la bataille de l’Épée de Qods, la Résistance palestinienne a réussi à imposer de nouvelles règles de conflit à ‘Israël’, démontrant que la seule langue comprise par le régime d’occupation est la langue de la force.

Source: Avec PressTV