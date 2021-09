Le Hezbollah a octroyé une aide financière aux victimes de l’explosion meurtrière qui a eu lieu le 15 août dernier dans la région d’al-Tleil, dans le Akkar, au nord du Liban.

Cette aide a été distribuée à la demande personnelle du secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah. Elle a été confiée à un religieux local, Cheikh Maher Abdel-Razzaq, qui est aussi le chef du Mouvement pour la réforme et l’unité. En compagnie d’une délégation des municipalités et des maires de la région, il s’est rendu auprès des familles sinistrés, accordant 30 millions de livres libanaises pour chaque famille de martyr, et 15 millions de livres pour chaque blessé.

Le numéro du Hezbollah a chargé la délégation de transmettre ses condoléances et sa sympathie aux familles des martyrs.

Dans sa déclaration, Cheikh Abdul Razzaq a déclaré : « Nous, au Akkar, au nom des familles des martyrs et des blessés du bombardement, adressons nos remerciements et notre appréciation à son éminence Sayed Nasrallah ».

Il a aussi été décidé que la délégation fournisse une aide alimentaire régulière aux habitants du Akkar.

Rappelons qu’au moins 28 personnes ont été tuées et 80 autres blessées, le 15 août, suite à l’explosion d’un réservoir d’essence dans la localité de Tleil.

Source: AlManar