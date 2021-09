Le conseiller du Leader iranien pour les Affaires militaires, le général Yahya Rahim Safavi, a déclaré lors d’une récente rencontre avec des officiers et des commandants de l’armée de l’air que la profondeur stratégique de la Résistance devrait s’élargir et que l’Iran à titre de noyau de cet axe devrait pouvoir surveiller les moindres agissements de l’ennemi sur une distance de 3000 kilomètres à compter de ces frontières.

En passant en revue les points les plus importants qui ont été mentionnés dans le discours du général de division Safavi, un constat s’impose: l’Iran se concentrera, dans ses programmes de développement sur ses propres capacités militaires et celles de ses alliés autour de deux aspects principaux :

1) Développer la puissance aérienne, en augmentant la portée de ses avions de combat et d’attaque, à une portée d’au moins 3000 km. L’Iran se paiera-t-il des avions de combat classique? On l’ignore, mais une chose est sûre. L’Iran continuera à développer la portée de ses drones dont certains atteignent les 4000 kms, mais aussi celle de ses missiles.

2) Mais il y a aussi la capacité de surveillance aérienne et d’alerte précoce, à élargir grâce à des radars qui puissent détecter des cibles à une distance de 3000 km et suivre leur mouvement à partir de cette distance. C’est ce que les autorités iraniennes de l’industrie de la défense ont pu réaliser, en fabriquant plusieurs types de radars avancés, qui détectent des cibles aériennes à plusieurs portées, aboutissant au radar « Sepehr », qui peut détecter des cibles de très courte section-radar et furtives. Ce radar intercepte également une grande variété de cibles à basse moyenne et haute altitude et tous les types de cibles telles que les avions, les missiles balistiques et semi-balistiques, ainsi que les missiles de croisière.

Étant donné que l’Iran possède plus de 3 000 installations de défense aérienne, il est alors très facile d’atteindre un tel objectif et évidemment d’en partager les données avec les alliés de la Résistance.

Ailleurs le général Safavi a évoqué un autre aspect peu commenté des forces aériennes iraniennes, à savoir leur capacité de combat.

Les chasseurs et avions de combat iraniens ne sont peut-être pas de 5e génération, mais parfaitement adaptés au contexte d’une implacable défense de l’axe de la Résistance.

Source: Avec PressTV