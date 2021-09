Le correspondant de la chaine satellitaire iranienne alAlam en Syrie, Husam Zaidan, a rapporté au cours de sa couverture de l’agression américaine contre les sites des forces irakiennes al-Hachd al-chaabi, près de la frontière syro-irakienne à proximité du passage de Bukamal au sud-est de Deir ez-Zor que » les terroristes avaient lancé une attaque, peu de temps avant le bombardement américain des positions des Hachd, pour tenter d’infiltrer le territoire irakien, mais les Hachd ont réussi à s’y opposer ».

La coordination existante entre les forces américaines présentes en Irak et en Syrie et Daech n’a pas besoin de preuve. Il existe des centaines d’images et de videos démontrant comment les forces américaines utilisent des groupes terroristes, dirigés par Daech , pour executer leur agenda en Irak et dans la région, mais que s’est-il passé hier ? en particulier avec les forces des Hachd al-Chaabi.

Il semble que les Américains tentent de répéter leur expérience afghane en Irak, lorsqu’ils ont utilisé les talibans et Al-Qaïda comme prétexte pour occuper l’Afghanistan, même si ces groupes et tous les autres groupes takfiri, sans exception, se sont démarqués des USA , et en coordination avec l’Arabie saoudite. En Afghanistan, aprés deux décennies les USA ont connu des difficultés contrôler complètement l’Afghanistan, ils ont donc clairement et ouvertement soutenu les talibans à revenir au pouvoir, même s’ils ont occupé ce pays sous prétexte de les éradiquer, afin de maintenir l’état d’instabilité et exploiter cette instabilité dans le reste de la région, premier et dernier objectif de l’invasion américaine de l’Afghanistan .

Aujourd’hui, les USA tentent de répéter le même scénario en Irak. Ils ont débarqué en Irak sous prétexte de combattre Daech, alors qu’ils ont coordonné avec lui, afin d’affronter un ennemi commun, qui est al-Hach al-Chaabi.

Les USA sont convaincus qu’ils ne pouvent pas imposer leur hégémonie sur l’Irak avec la présence des Hachd, ils ont donc commencé à utiliser Daech pour le ramener dans l’arène irakienne, comme nous l’avons vu hier sur le frontière irako-syrienne, sauf que l’Afghanistan n’est pas l’Irak avec les Hachd.

Source: Traduit du site alAlam