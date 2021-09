Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré que « nos procédures jurdiques se poursuivent sur la question de l’assassinat du martyr Qassem Soleimani », soulignant que « Téhéran ne permettra pas que ce crime reste impuni au regard du droit international ».

M.Khatibzadeh a ajouté lors de sa conférence de presse hebdomadaire ce dimanche : Nous préparons les actes d’accusation nécessaires sur ce dossier ».

Il a souligné : « Concernant ce dossier, tous nos actes d’accusation viseront l’administration américaine et tous ceux qui ont apporté leur aide à l’opération d’assassinat appartenant à d’autres pays, y compris les bases qui ont aidé à executer la lâche opération de renseignement ».

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a poursuivi : « nous avons passé en revue toutes les procédures juridiques dans le domaine du droit international et les voies par lesquelles d’anciens responsables américains peuvent être tenus responsables et traduits en justice. La deuxième commémoration du martyre du commandant Soleimani est proche, et nous espérons avant cette commémoration de déclencher l’ouverture des séances de la cour , si Dieu Tout-Puissant le veut. Le dossier a été préparé par des collègues de la magistrature, et un juge spécial a été nommé, des efforts considérables et remarquables ont été déployés et les services de sécurité ont fourni toutes les informations nécessaires ».

Il a ajouté : « Le ministère des Affaires étrangères a réglé toutes les questions, qu’il s’agisse au niveau des institutions internationales ou des questions qui doivent être résolues et réglées au niveau interne. Je pense que d’ici un mois une autre réunion aura lieu au niveau de ministère des affaires étrangères ».

Le rapport du New York Times sur l’assassinat du martyr Fakhrizadeh

Concernant ce que le New York Times a rapporté sur la coopération de Trump avec l’entité sioniste dans l’assassinat du martyr Mohsen Fakhrizadeh, M.Khatibzadeh a déclaré : « Nous considérons ce rapport comme un simple article de presse, nos services de sécurité et de renseignement étudient ces questions en détail ».

Il a conclu : « Outre les pistes de renseignement et de sécurité, nous avons suivi la voie légale pour ne pas laisser impunis les personnes impliquées dans cette opération, et nos rapports montrent les parties impliquées dans cet assassinat ».

Source: Farsnews