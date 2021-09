Des responsables de l’Energie du Qatar et de la Turquie, ennemis de longue date des Émirats arabes unis, se sont rendus à Dubaï mardi 21 septembre, pour assister à la plus grande exposition et conférence sur le gaz naturel.

Le ministre émirati du Pétrole a tenu un discours dans une salle de conférence bondée aux côtés du ministre d’État qatari de l’Energie, a rapporté la télévision israélienne i24.

Il s’agit de la première visite de ce type depuis que les Émirats arabes unis et trois autres États arabes ont imposé un embargo au Qatar en 2017.

Le vice-ministre turc de l’Energie, également en désaccord avec les Émirats arabes unis en raison du soutien du gouvernement turc aux groupes islamistes au Moyen-Orient, était également présent.

L’exposition a mis en valeur l’importance du gaz naturel dans la transition énergétique mondiale qui se profile.

Un sommet crucial des Nations unies sur le climat se tiendra notamment à Glasgow en novembre.

« Je pense que nous devons marcher ensemble pour faire en sorte que ce défi gigantesque dans lequel nous nous embarquons puisse se concrétiser », a déclaré Saad al-Kaabi, ministre d’État aux affaires énergétiques du Qatar.

« Nos relations avec les EAU sont bonnes et toute transaction commerciale que nous faisons… ne sera pas discutée », a-t-il déclaré.

Le mois dernier, le conseiller émirati à la sécurité nationale, Cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, a rencontré le président turc Tayyip Erdogan à Ankara, avant de rejoindre le Qatar pour des entretiens avec son émir au pouvoir.