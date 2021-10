13 militants solidaires de la cause palestinienne ont réussi, le lundi 4 octobre, à fermer les entrées de l’usine ‘Instro Precision’ située dans le complexe « Discovery Park » dans la province britannique du Kent.

Selon le mouvement Palestine Action, « les protestataires sont arrivés au complexe commercial et en ont fermé ses portes principales, après l’avoir peint en rouge et y avoir accroché des banderoles anti-occupation et pro-palestiniennes ».

La police a arrêté quatre d’entre eux.

Le mouvement a précisé dans un communiqué que « cette usine appartenant à Elbit Systems, la deuxième plus grande entreprise d’armement en Israël, produit des équipements ultra-sophistiqués dont des drones, des robots terrestres armés et des casques intelligents ».

Et d’ajouter: « L’usine Instro Precision ne peut continuer à fonctionner, en raison de son rôle dans la fourniture d’équipements militaires à Israël ».

Et le texte de conclure: « permettre à des usines pareilles de rester en Grande-Bretagne est un scandale national honteux et dégoûtant ».

Entre-temps, des centaines d’autres manifestants anti-israéliens ont exigé du gouvernement britannique de cesser la fourniture d’armes à ‘Israël’.

Hundreds of protestors in Manchester demand @JLL #EvictElbit whilst their doors remain boarded up after we smashed them. Palestine Action gets the goods! #ShutElbitDown pic.twitter.com/aKBNgqZBL8

— Palestine Action (@Pal_action) October 4, 2021