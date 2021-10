L’Iran a produit plus de 120 kg d’uranium enrichi à 20 %, a déclaré dans la nuit de samedi à dimanche 10 octobre le président de l’Organisation iranienne de l’Énergie atomique.

« Nous avons dépassé les 120 kg. Nous avons plus que ce chiffre. Le combustible enrichi à 20 % aurait dû nous être fourni conformément à l’accord nucléaire pour que nous l’utilisions dans le réacteur de Téhéran, mais ils (les occidentaux) ne l’ont pas fait », a déclaré Mohammad Eslami à la télévision iranienne.

« Si nos collègues ne le produisaient pas, nous aurions naturellement des problèmes avec le manque de combustible pour le réacteur de Téhéran », a-t-il ajouté.

« L’Organisation de l’Énergie atomique a investi sur les infrastructures industrielles et les équipements requis à la production et à l’extraction des substances des mines qui seront plus tard transformées en des gâteaux jaunes et ensuite en des barres de combustible et des plaques de combustible, après avoir été soumises au processus de l’enrichissement. »

M.Eslami a souligné qu’aucun des produits de l’Iran ne transgressait le cadre légal défini par le système de surveillance de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA).

Dans une autre partie de son entretien télévisé, le chef de l’Organisation iranienne de l’Énergie atomique a déclaré que le réacteur de Khandab serait mis en service dans un an.

« Les sanctions américaines visent à faire céder les pays, sinon, la construction d’un réacteur à eau lourde pourrait donner lieu à la confection des isotopes médicaux et de l’eau lourde, mais les Américains ne veulent pas que nous entrions dans le domaine des technologies modernes. »

M.Eslami a affirmé que l’Iran défendait ses droits dans le cadre des lois de l’Agence.

Il a précisé que l’Iran avait besoin du réacteur à eau lourde pour produire les 16 000 mégawatts d’électricité qui lui manquaient.

