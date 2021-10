Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan a soulevé la question de la normalisation avec ‘Israël’ lors d’une réunion en septembre avec le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, a rapporté mercredi 20 octobre le site d’information US Axios, cité par les médias israéliens.

Citant des sources américaines et arabes, le site rapporte que M. ben Salmane n’a pas rejeté les ouvertures de Jake Sullivan, bien qu’il ait déclaré que plusieurs étapes seraient d’abord nécessaires, dont certaines concernant l’amélioration des relations américano-saoudiennes.

Le prince saoudien a également souligné que cette normalisation prendrait du temps.

Dans le sillage des accords de normalisation conclus l’année dernière entre ‘Israël’ et plusieurs pays arabes, plusieurs sources et responsables avaient indiqué que la paix entre l’entité sioniste et l’Arabie Saoudite était imminente.