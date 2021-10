En marge de la Conférence des pays du voisinage afghan à Téhéran, le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé que « les groupes terroristes internationaux, dont Al-Qaïda et Daech, en Afghanistan sont manipulés depuis l’étranger ».

Il a souligné: « Il est clair que sans une bataille décisive contre la production et la contrebande de drogue, et contre les groupes terroristes internationaux en Afghanistan, qui sont manipulés de l’étranger, il est peu probable de pouvoir construire une politique étrangère normale, notamment avec les pays voisins, que ces forces destructrices ciblent en premier lieu ».

Il a ajouté que « la Russie prévoit à cet égard d’utiliser tous les mécanismes internationaux et régionaux en sa disposition, notamment les ressources des Nations Unies, de l’Organisation de coopération de Shanghai, de l’Organisation du Traité de sécurité collective et d’autres accords multilatéraux ».

M.Lavrov a également indiqué que « l’ordre du jour est maintenant d’arrêter et de contrôler les flux migratoires en provenance d’Afghanistan », car « sous le label des réfugiés, des éléments terroristes et criminels peuvent, et tentent déjà, de s’infiltrer les pays voisins ».

Le ministre russe des Affaires étrangères a conclu que « cet objectif ne peut être atteint qu’en créant des conditions de vie normales en Afghanistan », notant qu' »à l’avenir, cela deviendra une condition préalable importante pour le retour progressif des Afghans dans leur patrie ».

Le journal américain « The New York Times » a déclaré, fin août, que « Daech et Al-Qaida peuvent encore semer le chaos en Afghanistan, et ils se rivalisent pour le recrutement et le financement ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen