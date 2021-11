La Turquie n’est pas responsable de l’usage par l’Ukraine, dans son conflit dans le Donbass, des drones qu’elle lui a achetés, a indiqué le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu.

« Si un État nous achète (une arme), il ne s’agit plus d’une arme turque. Elle a été fabriquée en Turquie, mais elle appartient à l’Ukraine », a-t-il rappelé aux journalistes suite à une rencontre avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, en marge du sommet du G20 à Rome.

« La Turquie ne peut pas être blâmée pour ça », a-t-il ajouté.

La vente des drones Bayraktar TB2 à l’Ukraine complique les relations d’Ankara avec la Russie. Le Kremlin avait averti le 27 octobre que l’utilisation de drones turcs pouvait mener à une escalade du conflit.

Un drone turc dans le Donbass

Un drone de combat turc Bayraktar a attaqué le 26 octobre une cible dans le Donbass, région ayant proclamé son indépendance vis-à-vis de Kiev en 2014. L’armée ukrainienne a publié une vidéo de cette frappe.

D’après les militaires, Kiev a ainsi riposté à des tirs près de la localité de Granitnoïé « afin de contraindre l’ennemi à cesser le feu ». Un porte-parole des milices populaires de la république autoproclamée de Donetsk a de son côté accusé Kiev d’avoir violé les accords de Minsk qui interdisent les vols de l’aviation de combat et de drones étrangers le long de la ligne de contact.

L’attaque de drone s’est déroulée la veille d’une réunion du Groupe de contact de l’OSCE pour le Donbass qui réunit depuis 2014 des représentants de l’Ukraine, de la Russie et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le groupe, qui a pour mission de faciliter la résolution diplomatique du conflit dans le Donbass, oeuvre en faveur de l’application des décisions prises au sein du « format Normandie » par l’Allemagne, la France, l’Ukraine et la Russie.

Source: Sputnik