L’aviation militaire syrienne et russe a mené ce samedi 6 novembre 6 raids aériens dans la région de Jisr al-Chougour dans le nord-ouest de la province d’Idleb.

Ces raids ont visé les sièges de la milice du Hezb al-Islami al-Turkestani, le parti islamique du Turkestan, situé dans les abords de la localité Mechmechan. Cette milice salafiste jihadiste compte dans ses rangs des miliciens ouighours chinois qui réclament la séparation de la région de Xinjiang de la Chine.

Ses membres sont venus en Syrie à partir de 2015 depuis la Turquie, et se sont installés dans les villages chrétiens et alaouites abandonnés par leurs habitants. Ils combattent aux côtés de la coalition de milices jihadistes takfiristes Hayat Tahrir al-Cham (HTC) , contrôlée par l’ex-branche d’al-Qaida en Syrie le front al-Nosra.

Le mois passé, deux autres milices tchétchènes et azéris, Jund al-Cham et Jund Allah ont vu leurs membres évacués depuis la Syrie vers l’Afghanistan, via la Turquie, dans le cadre d’un accord avec HTC, apres quelques jours de combats avec elle.

Source: Médias