Le ministère israélien de la guerre organisera, mardi 16 novembre, un exercice de grande ampleur à AlQods occupée simulant une attaque avec un appareil qui détecte la radioactivité, c’est ce qu’ont rapporté les médias israéliens.

Le ministère israélien de la guerre et la police d’occupation dirigeront l’exercice avec des membres de l’armée, des services d’incendie et de secours, du service d’ambulance Magen David Adom, du ministère de la Santé, du ministère de la Protection de l’environnement et de la municipalité israélienne d’AlQods.

L’exercice vise à simuler la façon dont le gouvernement et les services d’urgence israéliens réagiraient à une attaque terroriste à la bombe qui comprendrait des éléments radioactifs.

Selon le ministère de la guerre, « il s’agit d’un exercice qui a été planifié à l’avance et n’est lié à aucun scénario spécifique ».

De nombreuses forces de sécurité de l’occupation seront mobilisées dans les rues de d’AlQods

En octobre dernier, l’armée israélienne et les services du ministère de la guerre ont lancé un exercice de cinq jours, simulant une guerre à grande échelle avec le Hezbollah.

L’exercice visait à déterminer dans quelle mesure les organisations d’intervention d’urgence- l’armée, la police, les pompiers et les services médicaux de l’occupation- sont préparées à une éventuelle guerre.