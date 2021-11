Le porte-parole de la diplomatie iranienne a présenté ses inquiétudes envers les nouveaux conflits militaires dans les régions frontalières de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan et a invité ces deux pays à la retenue et à s’abstenir d’intensifier le conflit.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeid Khatibzadeh a insisté sur la nécessité du respect des pays aux frontières internationalement reconnues et a appelé les deux parties de résoudre les différends par le dialogue et les moyens pacifiques.

Estimant dangereuses les actuelles tensions pour le processus progressif de la paix et du progrès de la région, M. Khatibzadeh a précisé que « comme par le passé, la République islamique d’Iran est prête à aider les deux parties afin de résoudre les différends et d’instaurer la paix et la sécurité dans la région ».

Source: ISNA