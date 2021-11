Le président syrien Bachar al-Assad a reçu une délégation russe dirigée par Alexandre Lavrentiev, envoyé spécial du président Vladimir Poutine, qui est en visite en Syrie pour participer à la réunion périodique conjointe des organes de coordination syro-russes, sur le retour de réfugiés et de personnes déplacées.

Au cours de la réunion, le président al-Assad a souligné que « l’interêt des efforts de la Fédération de Russie se traduit dans les mesures qu’elle prend sur le terrain pour aider le peuple syrien à surmonter les répercussions de la guerre terroriste et les sanctions injustes imposées au peuple syrien, sans oublier ses positions politiques fermes ».

Il a également salué son « soutien au droit des Syriens de défendre leur pays et la souveraineté de leurs terres ».

Il a insisté sur « la nécessité d’investir les conférences et les rencontres dans les travaux pour renforcer les relations aux niveaux culturel et populaire, parallèlement au renforcement des relations entre les institutions et organismes des deux pays amis ».

À son tour, M. Lavrentiev a affirmé que « la tentative de créer des mini-États à l’intérieur de la Syrie est inacceptable » insistant « sur la nécessité de ne pas répéter les attaques israéliennes contre la Syrie ».

M. Lavrentiev a souligné « la nécessité de respecter la souveraineté de l’Etat syrien, aussi, que l’agression israélienne cesse », notant que « les rencontres entre les deux parties se poursuivront à différents niveaux, afin de mettre en œuvre les recommandations et accords signés et intensifier la coopération entre les institutions et organismes gouvernementaux dans les provinces russe et syrienne ».

En outre, M. Lavrentiev a noté que « l’objectif des réunions conjointes des organes de coordination syriens et russes n’est pas seulement de faciliter le retour des réfugiés syriens, mais d’aider à améliorer la situation en Syrie, et de renforcer les liens entre les deux pays amis et entre les deux peuples. »

Au cours de la réunion, les deux parties ont salué les résultats positifs obtenus sur le terrain, grâce au travail actif et efficace et aux efforts conjoints des deux parties, afin d’assurer les conditions appropriées pour la poursuite du retour des réfugiés vers leurs villes et villages et d’accélérer le rythme des réconciliations nationales.

Les deux parties ont souligné l’importance des accords bilatéraux et des protocoles d’accord signés en marge des réunions conjointes des organes de coordination syriens et russes.

Source: Traduit d'AlMayadeen