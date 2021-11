Le Hezbollah a condamné la décision du gouvernement britannique de classer le Hamas comme organisation « terroriste », estimant que « cette décision est erronée et injuste ».

La déclaration du Hezbollah considérait que cette décision s’inscrit dans « le prolongement malheureux de la politique britannique, qui se caractérise par un alignement complet avec l’ennemi israélien et sa politique basée sur le meurtre, le terrorisme, les massacres et la destruction ».

La Grande Bretagne a joué un rôle crucial dans l’usurpation de la Palestine, en destituant les Palestiniens de leur patrie et en le donnant aux juifs sionistes.

Le communiqué a appelé le gouvernement britannique à « revoir ses erreurs de calcul et à revenir sur cette décision injuste ».

Le Hezbollah a exprimé sa conviction que « cette décision n’affectera pas notre résistance, le peuple palestinien, le Hamas, ses honorables moudjahidines, et d’autres factions de la résistance », mais augmentera plutôt « la détermination et la persévérance du Hamas à résister et à poursuivre la lutte jusqu’à la victoire et la libération ».

Source: Médias