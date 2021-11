Le secrétaire du Jihad islamique palestinien, Ziad Nakhaleh, a prévenu que « tout assassinat d’un membre ou d’un chef du Jihad islamique fera l’objet d’une réponse immédiate contre Tel-Aviv ».

Dans une interview avec la télévision libanaise AlMayadeen, M.Nakhaleh a fait savoir que « la décision d’opérations militaires contre l’occupation est présente de façon permanente et continue… », soulignant « qu’il n’y a pas de limites géographiques au travail de la résistance palestinienne sur l’ensemble de la Palestine ».

Nakhaleh a salué la récente opération à AlQods occupée et déclaré que « l’opération commando mené par Cheikh Fadi Abou Chkeidem a été une leçon pour l’occupation et ses outils ». Et d’ajouter: « la résistance est présente sur le terrain et prête à toute confrontation. Les menaces de l’occupation ne changeront pas les règles du travail de la résistance ».

« L’occupation connaît très bien les capacités de la résistance et la volonté de milliers de moujahidines à infliger des pertes dans les rangs ennemis dans les batailles à venir », soulignant que « la résistance est capable de bombarder toutes les villes occupées au même moment », a lancé le chef du Jihad.

Et de révéler: « Les drones armés sont désormais disponibles dans la bande de Gaza et il existe des ateliers pour leurs fabrications ».

Nakhaleh a en outre critiqué la coopération entre l’Autorité palestinienne (AP) et l’occupation. « Ce que l’AP fait actuellement en Cisjordanie n’est pas une tâche honorable. Il est clair que la coordination sécuritaire a joué un rôle dans l’arrestation des six membres du Tunnel de la liberté ».

S’adressant aux combattants de la résistance dans le camp de réfugiés de Jénine et en Cisjordanie, il les a appelés « à poursuivre leurs lutte et missions, quelles que soient les difficultés ».

Concernant la position iranienne, M.Nakhaleh a souligné que « l’Iran est fermement alignée en faveur du peuple palestinien…, je ne pense pas qu’un accord politique changera sa position ».

Au sujet du Yémen, le numéro un du Jihad a déclaré que « ce qui passe au peuple yéménite nuit à la nation entière ».