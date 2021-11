L’analyste yéménite, Wajdi Al-Sarari, s’est attardé sur la dernière déclaration du porte-parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii, qui a menacé de cibler les Émirats arabes unis. « Ceci signifie que les Émirats arabes unis seront désormais dans le collimateur des tirs des forces de Sanaa ».

Al-Sarari a expliqué au journal yéménite AlMasirah « qu’après la dernière opération contre des cibles saoudiennes en Arabie, les Émirats arabes unis et leurs mercenaires se trouveront dans une situation sensible en particulier après leur récente escalade sur le front ouest (Hodeïda) et la participation de leurs aviations à des opérations militaires sur plusieurs fronts, malgré leur annonce précédente de mettre fin à toute intervention militaire au Yémen ».

La huitième opération de dissuasion yéménite a été menée, le 20 novembre, à l’aide de 14 drones visant plusieurs cibles militaires et vitales saoudiennes, dont la base Khalid à Riyad, l’aéroport international Abdulaziz à Djeddah, des cibles militaires à Abha, Jizan et Najran, en plus des raffineries d’Aramco à Djeddah.

Cette dernière opération est intervenue en riposte à l’escalade continue de la coalition saoudo-US à tous les niveaux militaires, politiques et économiques.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah